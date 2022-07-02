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Медики з'ясували, на скільки років через війну постаріють українці

Фото: бабуся у Бородянці біля обстріляних військами РФ багатоповерхівок (РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У зв'язку з психоемоційним тиском через війну організм людини швидше старіший, у той час, як захворювання, характерні для певного віку, навпаки - "молодшають".

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

Повномасштабна війна, яку РФ веде проти України, стала найінформатизованішою за всю історію, і жорстокі бойові дії та шокуючі наслідки атак люди бачать практично у прямому ефірі. Це, своєю чергою, вплинуло і продовжує негативно впливати на здоров'я та психологічний стан громадян.

За словами голови МОЗ, медики вже з'ясували орієнтовну кількість років, які війна "вирвала з життя" в українців.

"За попередніми прорахунками та дослідженнями, така тривалість впливу на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старіють на 10-15 років", - зазначив Ляшко.

Це означає, навів приклад міністр, що громадян у віці 40 років "наздоганятимуть" ті хвороби, які зазвичай трапляються в 60 років.

Нині в МОЗ готуються, що приблизно через 1-2 роки в Україні буде більше хворих на рак, а також збільшиться кількість випадків серцево-судинних захворювань - інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Ляшко заявляв, що кожен десятий мешканець України може відчути наслідки для психічного здоров'я через війну.

Також ми писали, до якого лікаря українці найчастіше звертаються під час війни.

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