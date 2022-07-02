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Медики выяснили, на сколько лет из-за войны постареют украинцы

Новина українською →
Суббота 02 июля 2022 09:43
Медики выяснили, на сколько лет из-за войны постареют украинцы Фото: бабушка в Бородянке возле обстрелянных войсками РФ многоэтажек (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В связи с психоэмоциональным давлением из-за войны организм человека быстрее старее, в то время как заболевания, характерные для определенного возраста, наоборот - "молодеют".

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

Полномасштабная война, которую РФ ведет против Украины, стала самой информатизированной за всю историю, и жестокие боевые действия и шокирующие последствия атак люди видят практически в прямом эфире. Это, в свою очередь, оказало и продолжает оказывать негативное влияние на здоровье и психологическое состояние граждан.

По словам главы Минздрава, медики уже выяснили ориентировочное количество лет, которые война "вырвала из жизни" у украинцев.

"По предварительным просчетам и исследованиям, такой продолжительности влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет", - отметил Ляшко.

Это означает, привел пример министр, что граждан в возрасте 40 лет "будут догонять" те болезни, которые обычно случаются в 60 лет.

Сейчас в Минздраве готовятся, что примерно через 1-2 года в Украине будет больше больных раком, а также увеличится количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов и инсультов.

Напомним, ранее глава Минздрава Ляшко заявлял, что каждый десятый житель Украины может почувствовать последствия для психического здоровья из-за войны.

Также мы писали, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны.

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