Медики з'ясували, на скільки років через війну постаріють українці
У зв'язку з психоемоційним тиском через війну організм людини швидше старіший, у той час, як захворювання, характерні для певного віку, навпаки - "молодшають".
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.
Повномасштабна війна, яку РФ веде проти України, стала найінформатизованішою за всю історію, і жорстокі бойові дії та шокуючі наслідки атак люди бачать практично у прямому ефірі. Це, своєю чергою, вплинуло і продовжує негативно впливати на здоров'я та психологічний стан громадян.
За словами голови МОЗ, медики вже з'ясували орієнтовну кількість років, які війна "вирвала з життя" в українців.
"За попередніми прорахунками та дослідженнями, така тривалість впливу на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старіють на 10-15 років", - зазначив Ляшко.
Це означає, навів приклад міністр, що громадян у віці 40 років "наздоганятимуть" ті хвороби, які зазвичай трапляються в 60 років.
Нині в МОЗ готуються, що приблизно через 1-2 роки в Україні буде більше хворих на рак, а також збільшиться кількість випадків серцево-судинних захворювань - інфарктів та інсультів.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Ляшко заявляв, що кожен десятий мешканець України може відчути наслідки для психічного здоров'я через війну.
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