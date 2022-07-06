Медики рассказали, можно ли есть мороженое каждый день

Мороженое, очень популярное в летний сезон, при злоупотреблении может повысить риски заболеваний сердца, ожирения и диабета. При этом излюбленное освежающее в жару лакомство содержит важные полезные питательные вещества.
Медики объяснили, какая может быть норма мороженого, чтобы не навредить организму.
Об этом передает "Медправда".
В мороженом содержатся витамины А и D и минералы, питательные вещества кальций.
Но, отмечают врачи, их количество минимально по сравнению с высоким содержанием жиров и сахара.
Если съесть "разумную" порцию мороженого, то есть 1/2 стаканчика, то углеводы и сахар способны вызвать умеренное повышение глюкоза в крови.
При этом более 3-х порций, что составляет 25 грамм для женщин и 36 грамм для мужчин, могут вредить здоровью.
"Врачи советуют лакомиться мороженым изредка из-за наличия в нем сахара и насыщенных жиров. В избытке эти продукты могут увеличить риск холестерина, что чревато болезнями сердца, а также ожирением и диабетом", - говорится в публикации.
Если посыпать порцию свежими ягодами, измельченными орехами и семенами чиа, можно не только сделать мороженое вкуснее, но и увеличить потребление витаминов, минералов и клетчатки.
Рекомендуется готовить мороженое без сахара. Для этого следует взбить в блендере сезонные фрукты или ягоды, после чего разлить их в стаканы и заморозить.
К слову, перед этим нутрициолог объяснила, как выбрать безопасное мороженое для ребенка.
Напомним также, ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя есть в сильную жару, чтобы не навредить здоровью.