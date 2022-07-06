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Медики рассказали, можно ли есть мороженое каждый день

Фото: медики назвали безопасную норму мороженого (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Мороженое, очень популярное в летний сезон, при злоупотреблении может повысить риски заболеваний сердца, ожирения и диабета. При этом излюбленное освежающее в жару лакомство содержит важные полезные питательные вещества.

Медики объяснили, какая может быть норма мороженого, чтобы не навредить организму.

Об этом передает "Медправда".

Плюсы и минусы мороженого

В мороженом содержатся витамины А и D и минералы, питательные вещества кальций.

Но, отмечают врачи, их количество минимально по сравнению с высоким содержанием жиров и сахара.

Какая норма

Если съесть "разумную" порцию мороженого, то есть 1/2 стаканчика, то углеводы и сахар способны вызвать умеренное повышение глюкоза в крови.

При этом более 3-х порций, что составляет 25 грамм для женщин и 36 грамм для мужчин, могут вредить здоровью.

"Врачи советуют лакомиться мороженым изредка из-за наличия в нем сахара и насыщенных жиров. В избытке эти продукты могут увеличить риск холестерина, что чревато болезнями сердца, а также ожирением и диабетом", - говорится в публикации.

Как сделать мороженое полезнее

Если посыпать порцию свежими ягодами, измельченными орехами и семенами чиа, можно не только сделать мороженое вкуснее, но и увеличить потребление витаминов, минералов и клетчатки.

Рекомендуется готовить мороженое без сахара. Для этого следует взбить в блендере сезонные фрукты или ягоды, после чего разлить их в стаканы и заморозить.

К слову, перед этим нутрициолог объяснила, как выбрать безопасное мороженое для ребенка.

Напомним также, ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя есть в сильную жару, чтобы не навредить здоровью.

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