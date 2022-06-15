Как выбрать безопасное мороженое для ребенка: на что родителям обратить внимание
Мороженое - самый любимый десерт всех детей. Однако, не все мороженое полезно, ведь оно может содержать химические добавки и провоцировать пищевые расстройства.
Как выбрать мороженое ребенку, сообщает нутрициологиня Анастасия Голобородько в Instagram.
Эксперт рассказала, на что надо обратить внимание на этикетке во время выбора мороженого для ребенка.
Каким должно быть идеальное мороженое
Формула мороженого, которое не навредит здоровью: цельное молоко, сливки, сахар, ваниль и как дополнение свежие фрукты и ягоды.
Важно, что в составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров, а только молочные или качественные.
Как известно, в магазине идеальное мороженое найти сложно. Поэтому нужно обратить внимание на то, какая химическая начинка у этого продукта.
Необходимо запомнить, что чем меньше в мороженом добавок, красителей и ароматизаторов, тем качественнее десерт.
Как для ребенка выбрать полезное мороженое (freepik)
Эксперт говорит, что в мороженом чрезвычайно важно качество и доза составляющих, ведь именно тогда никакого вреда от него не будет.
Самым большим обманом является продукт с пометкой "без сахара". В таком мороженом есть целый ряд сахарозаменителей, которые вызывают пищевые расстройства.
Поэтому лучше выбрать мороженое с обычным сахаром или сделать торт десерт своими руками.
Мороженое со вкусами и посыпками
Такой десерт с различными вкусами и посыпками содержит более высокие уровни сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов, ароматизаторов, которые представляют реальную угрозу для здоровья.
Нутрициолог рассказала, что после исследований онкологии на животных выявлена взаимосвязь этой болезни со многими ароматизаторами в пищевых продуктах.
Также ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители:
- красный №3 (эритрозин);
- синий №2 (индигокармин).
Стандарты на мороженое в Украине
Молочное (с содержанием жира от 0,5-7,5 %), сливочное мороженое (8,0-11,5 %) и пломбир (12,0-20,0 %). Сделано на основе молока и в составе нет никаких растительных жиров (пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т. п). Такое мороженое является лучшим выбором;
Мороженое с комбинированным составом. Молочные жиры заменяют трешовыми растительными (или другими заменителями молочного жира).
"Такое мороженое "выдает" себя водянистостью, быстро тает. Обычно, это плохой состав. Но и веган опции кокосового, орехового мороженого здесь, они - ок", - отмечает специалист.
Также плодово-ягодное мороженое, замороженный сок - эти продукты изготовлены на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов. К тому же они часто содержит много сахара.
Ранее нутрициолог поделилась простым рецептом домашнего мороженого.
Также мы называли безопасную дозу мороженого в неделю.