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Медики розповіли, чи можна їсти морозиво кожен день

Фото: медики назвали безпечну норму морозива (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Морозиво, дуже популярне в літній сезон, при зловживанні може підвищити ризики захворювань серця, ожиріння і діабету. При цьому улюблені освіжаючі в спеку ласощі містять важливі корисні поживні речовини.

Медики пояснили, яка може бути норма морозива, щоб не нашкодити організму.

Про це передає "Медправда".

Плюси і мінуси морозива

У морозиві містяться вітаміни А і D та мінерали, поживні речовини кальцій.

Проте, зауважують лікарі, їх кількість мінімальна в порівнянні з високим вмістом жирів і цукру.

Яка норма

Якщо з'їсти "розумну" порцію морозива, тобто 1/2 стаканчика, то вуглеводи та цукор здатні викликати помірне підвищення глюкоза в крові.

При цьому більше ніж 3 порції, що становить 25 грамів для жінок і 36 грамів для чоловіків, можуть шкодити здоров'ю.

"Лікарі радять ласувати морозивом зрідка через наявність у ньому цукру та насичених жирів. У надлишку ці продукти можуть збільшити ризик холестерину, що загрожує хворобами серця, а також ожирінням та діабетом", - йдеться в публікації.

Як зробити морозиво корисніше

Якщо посипати порцію свіжими ягодами, подрібненими горіхами та насінням чіа, можна не тільки зробити морозиво смачніше, але і збільшити споживання вітамінів, мінералів і клітковини.

Рекомендується готувати морозиво без цукру. Для цього слід збити в блендері сезонні фрукти або ягоди, після чого розлити їх в стакани та заморозити.

До слова, перед цим нутриціолог пояснила, як вибрати безпечне морозиво для дитини.

Нагадаємо також, раніше ми розповідали, які продукти не можна їсти в сильну спеку, щоб не нашкодити здоров'ю.

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