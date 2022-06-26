Какие продукты нельзя есть в сильную жару: можно сильно навредить здоровью

В Украину движется жара до +35 градусов, и стоит заранее подготовиться к этому периоду. Медики напоминают, что в такие дни нужно пить больше жидкости, по возможности охлаждать себя доступными средствами и правильно питаться.

Какие продукты нельзя есть в сильную жару - читайте в нашем материале ниже.

В сильную жару аппетит обычно пропадает и организм начинает требовать что-то холодное, иногда сладкое - чтобы поддержать силы. И некоторые продукты могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

В жаркую погоду могут быть головные боли, учащенное сердцебиение, сонливость и упадок сил. Хочется постоянно пить и не покидать пределы комнат с кондиционером. Но забывать о свежем воздухе не рекомендуется - прогулку лучше совершить утром и вечером. А чтобы днем дышалось легче, нужно отказаться от некоторых продуктов.

Мясо

Организм перегружен - он старается охладить вас и справиться с нагрузкой, в том числе и из-за количества воды. А мясо - это белок, который усваивать будет сложно. Любая мясная котлета будет нагревать вас еще больше. Замените мясо чем-то более легким.

Холодные соки, морсы, компоты и мороженое

Все эти напитки и сладости дадут вам прохлады буквально на 10 минут, а потом вам станет снова жарко и сильнее, чем было до того. Мало того, от резкого контраста температуры может разболеться голова, появится тошнота и слабость.

В жару все напитки должны быть комнатной температуры или немного прохладнее. А сахар в этих продуктах перегрузит организм еще больше.

Сладости, выпечка и мучное

Сладкие и мучные продукты приводят к обезвоживанию организма. Влага нужна для переваривания этих продуктов, а в жару организм и так ее теряет много. Постарайтесь обойтись без хлеба, макарон, пончиков и сладостей. Если совсем никак - сведите к минимуму.

Мочегонные продукты

К там продуктам относятся арбузы, сельдерей, спаржа, черешня, вишня, абрикосы. Категорического запрета тут нет, но стоит ограничить количества - чтобы не обезвоживать организм еще больше. Если вы слопали миску любимой черешни, то не забудьте выпить много воды - чтобы восполнить потери.

Острая пища

Острые приправы, перец чили, соусы - все это может вызвать непредсказуемые ощущения в сильную жару. В таких продуктах содержится капсаицин, который вызывает прилив жара. А это значит, что при +35 вам станет еще жарче.