Медики рассказали, в какие часы пить кофе не следует

Врачи объяснили, когда и в каких ситуациях не следует употреблять кофе, и чем это может быть чревато.

От кофе после полудня лучше отказаться.

В противном случае вас может ожидать бессонница ночью.

Запивать еду кофе тоже не нужно.

Содержащиеся в этом напитке оксалаты снижают всасывание железа, кальция или магния. Эксперты рекомендуют выдерживать перерыв минимум один час после последней чашкой кофе и последующим приемом пищи.

Не советуют пить кофе во время секреции гормона стресса кортизола, что усиливает действие кофеина.

Периоды, когда выделяется кортизол, составляют такие временные промежутки: 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 и 17:30 - 18:30.

От кофе натощак лучше отказаться.

Обладая кислым вкусом, этот напиток может вызвать боль или жжение желудка. Особо это касается тех, кто страдает изжогой, рефлюксом и другими проблемами с пищеварением.

Не пейте кофе во время принятия лекарств.

Кофеин способен негативно влиять на всасывание лекарственных препаратов, поэтому их рекомендуют запивать чистой водой.