Медики розповіли, в які години пити каву не слід

Кава, безперечно, один з найпопулярніших напоїв у світі - щодня на планеті її випивають понад 2,2 мільярда чашок - а також доведені корисні особливості ароматного напою. Втім, як і усюди, тут теж діє золоте правило про міру, при недотриманні якого кава здатна негативно впливати на самопочуття.
Про це передає MedPravda.
Лікарі пояснили, коли і в яких ситуаціях не слід вживати каву, і чим це може загрожувати.
В іншому випадку вас може очікувати безсоння вночі.
Вміщені в цьому напої оксалати знижують всмоктування заліза, кальцію або магнію. Експерти рекомендують витримувати перерву мінімум одну годину після останньої чашки кави та наступним прийманням їжі.
Періоди, коли виділяється кортизол, складають такі часові проміжки: 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 та 17:30 - 18: 30.
Маючи кислий смак, цей напій може викликати біль або печіння шлунка. Особливо це стосується тих, хто страждає від печії, рефлюксу та інших проблем із травленням.
Кофеїн здатний негативно впливати на всмоктування лікарських препаратів, тому їх рекомендують запивати чистою водою.
Нагадаємо, раніше науковці розповіли правду про кофеїн і пояснили, чому від кави хочеться спати.
Додамо також, перед цим лікарі назвали продукти, які небезпечно поєднувати з кавою.