Медики розповіли, в які години пити каву не слід

Лікарі пояснили, коли і в яких ситуаціях не слід вживати каву, і чим це може загрожувати.

Від кави після полудня краще відмовитися.

В іншому випадку вас може очікувати безсоння вночі.

Запивати їжу кавою теж не потрібно.

Вміщені в цьому напої оксалати знижують всмоктування заліза, кальцію або магнію. Експерти рекомендують витримувати перерву мінімум одну годину після останньої чашки кави та наступним прийманням їжі.

Не радять пити каву під час секреції гормону стресу кортизолу, що підсилює дію кофеїну.

Періоди, коли виділяється кортизол, складають такі часові проміжки: 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 та 17:30 - 18: 30.

Від кави натщесерце краще відмовитися.

Маючи кислий смак, цей напій може викликати біль або печіння шлунка. Особливо це стосується тих, хто страждає від печії, рефлюксу та інших проблем із травленням.

Не пийте каву під час прийому ліків.

Кофеїн здатний негативно впливати на всмоктування лікарських препаратів, тому їх рекомендують запивати чистою водою.