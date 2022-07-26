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Медики розповіли, в які години пити каву не слід

Фото: медики висловилися про каву і коли краще відмовитися від цього напою (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Кава, безперечно, один з найпопулярніших напоїв у світі - щодня на планеті її випивають понад 2,2 мільярда чашок - а також доведені корисні особливості ароматного напою. Втім, як і усюди, тут теж діє золоте правило про міру, при недотриманні якого кава здатна негативно впливати на самопочуття.

Про це передає MedPravda.

Лікарі пояснили, коли і в яких ситуаціях не слід вживати каву, і чим це може загрожувати.

  • Від кави після полудня краще відмовитися.

В іншому випадку вас може очікувати безсоння вночі.

  • Запивати їжу кавою теж не потрібно.

Вміщені в цьому напої оксалати знижують всмоктування заліза, кальцію або магнію. Експерти рекомендують витримувати перерву мінімум одну годину після останньої чашки кави та наступним прийманням їжі.

  • Не радять пити каву під час секреції гормону стресу кортизолу, що підсилює дію кофеїну.

Періоди, коли виділяється кортизол, складають такі часові проміжки: 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 та 17:30 - 18: 30.

  • Від кави натщесерце краще відмовитися.

Маючи кислий смак, цей напій може викликати біль або печіння шлунка. Особливо це стосується тих, хто страждає від печії, рефлюксу та інших проблем із травленням.

  • Не пийте каву під час прийому ліків.

Кофеїн здатний негативно впливати на всмоктування лікарських препаратів, тому їх рекомендують запивати чистою водою.

Нагадаємо, раніше науковці розповіли правду про кофеїн і пояснили, чому від кави хочеться спати.

Додамо також, перед цим лікарі назвали продукти, які небезпечно поєднувати з кавою.

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кофеПоради лікаря