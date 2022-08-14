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Медики объяснили, как сбить температуру без лекарств

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 22:59
Медики объяснили, как сбить температуру без лекарств Фото: в Минздраве Украины дали советы, как можно сбить температуру без медицинских препаратов (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Медики рассказали о действиях, которые помогут сбить повышенную температуру, если под рукой нет жаропонижающих, а купить лекарства не представляется возможным.

Полезные советы описаны на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Врачи обращают внимание, что в условиях полномасштабной войны из-за разрушений инфраструктуры и усложненного доступа к препаратам и лекарствам, прочих факторов - доступ к медицинской помощи может быть ограничен.

Поэтому нужно знать, что можно предпринимать в тех или иных случаях для улучшения самочувствия при проблемах со здоровьем.

Что делать при повышенной температуре

Обратите внимание, есть ли следующие симптомы:

  • холодные ли конечности?
  • сколько градусов в комнате?
  • есть ли другие симптомы?

Если вы чувствуете сильную боль, слабость и понимаете, что можете потерять сознание - нужно вызывать "скорую".

Когда сбивать температуру:

  • Детям - если она достигает отметки 38 градусов (если нет других рекомендаций врачей)
  • Взрослым - если отметка термометра превышает 38,5 градуса.

Когда температура спала на 1-1,5 градуса - это отличный результат, но не ждите, что она упадет до 36,6. Как только у вас появится возможность, купите и примите ибупрофен или парацетамол.

Как сбивать температуру без медикаментов?

Не следует укутываться и одеваться потеплее. Напротив, лучше уменьшить количество одежды, сбросить одеяло. Это поможет выйти из тела излишнему теплу.

Проверьте, теплые ли у вас руки и ноги. Если нет, то сначала согрейте их (можно массировать, одеть носки, греть сухим теплом).

Следует создать соответствующие условия в комнате:

  • должен быть прохладный и влажный воздух
  • при необходимости и если удобно - проветривайте комнату.

Пейте много воды, но не злоупотребляйте сладкими напитками, в частности разбавленным вареньем, так как они содержат много сахара.

Делайте обтирание и компресс:

  • Обтирание: смочите полотенце водой комнатной температуры (не холодной!) и обтирайте каждые полчаса. Это работает, поскольку при испарении вода увеличивает отдачу тепла.
  • Компресс: положите прохладное влажное полотенце на затылок и под мышки. Компресс можно чередовать с обтираниями, чтобы усилить жаропонижающее действие.
  • Обязательно обтирайте только водой комнатной температуры.

Важно знать, что растирание уксусом, спиртом и любыми другими веществами - небезопасно!

Примите душ

"Если у вас есть возможность - примите душ комнатной температуры. Важно, не холодный, а именно комнатной температуры. Действует как компрессы и обтирание и может помочь эффективно снизить температуру", - говорится в публикации.

Напомним, перед этим медики рассказали, нужно ли сбивать ребенку температуру после прививки и давать лекарства от аллергии.

А также ранее мы писали, как заключить декларацию с семейным врачом во время войны.

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