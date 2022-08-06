Медики рассказали, нужно ли сбивать ребенку температуру после прививки и давать лекарства от аллергии

Вакцинация - самый эффективный способ защитить ребенка от инфекционных заболеваний. Иммунная система реагирует на введенную вакцину, вырабатывая иммунитет против инфекции. Важно знать, что делать при покраснениях и сбивать ли температуру.

Специалисты назвали нормальные реакции на прививки:

боль и припухлость в месте инъекции;

повышенная температура:

легкое недомогание;

временное ухудшение аппетита.

Такие симптомы обычно проходят быстро и бесследно, а вот защита от инъекционного заболевания остается.

Нужны ли средства от аллергии

По словам медиков, покраснение, как реакция после прививки не требует приема антигистаминных препаратов, поскольку чаще всего не является аллергической. Поэтому давать ребенку противоаллергические средства необоснованно.

Кроме того, родители должны помнить, что никаких манипуляций с местом укола проводить нельзя. Если не вмешиваться уплотнение пройдет само по себе.

Можно ли сбивать температуру

Давать жаропонижающее или обезболивающее стоит лишь тогда, когда ребенок испытывает сильный дискомфорт, боль или плохо переносит повышение температуры. В таком случае не стоит ждать температуры 38,5 С и выше. Однако, если ребенок нормально переносит температуру, то от лекарства можно воздержаться.

Если все-таки нужно сбить температуру, то врачи рекомендуют препараты с действующим веществом - парацетамол или ибупрофен. Важно, что относительно дозировки нужно посоветоваться с врачом.

Также при повышенной температуре нужно убедиться, что ребенок не одет слишком тепло и давать достаточно пить.