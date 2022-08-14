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Медики пояснили, як збити температуру без ліків

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Неділя 14 серпня 2022 22:59
Медики пояснили, як збити температуру без ліків Фото: у МОЗ України дали поради, як можна збити температуру без медичних препаратів (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Медики розповіли про дії, які допоможуть збити підвищену температуру, якщо під рукою немає жарознижувального, а купити ліки не представляється можливим.

Корисні поради описані на сторінці міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Лікарі звертають увагу, що в умовах повномасштабної війни через руйнування інфраструктури та ускладнений доступ до препаратів і ліків, інших факторів - доступ до медичної допомоги може бути обмежений.

Тому потрібно знати, що можна робити в тих чи інших випадках для покращення самопочуття при проблемах зі здоров'ям.

Що робити при підвищеній температурі

Зверніть увагу, чи є такі симптоми:

  • чи холодні кінцівки?
  • скільки градусів в кімнаті?
  • чи є інші симптоми?

Якщо ви відчуваєте сильний біль, слабкість і розумієте, що можете втратити свідомість - потрібно викликати "швидку".

Коли збивати температуру:

  • Дітям - якщо вона досягає позначки 38 градусів (якщо немає інших рекомендацій лікарів)
  • Дорослим - якщо відмітка термометра перевищує 38,5 градуса.

Коли температура спала на 1-1,5 градуса - це відмінний результат, але не чекайте, що вона впаде до 36,6. Щойно у вас з'явиться можливість, купіть і прийміть ібупрофен або парацетамол.

Як збивати температуру без медикаментів?

Не слід укутуватися й одягатися тепліше. Навпаки, краще зменшити кількість одягу, скинути ковдру. Це допоможе вийти з тіла зайвому теплу.

Перевірте, чи теплі у вас руки і ноги. Якщо ні, то спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягнути шкарпетки, гріти сухим теплом).

Слід створити відповідні умови в кімнаті:

  • має бути прохолодне і вологе повітря
  • за потреби і якщо зручно - провітрюйте кімнату.

Пийте багато води, але не зловживайте солодкими напоями, зокрема розведеним варенням, оскільки вони містять багато цукру.

Робіть обтирання і компрес:

  • Обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайте кожні пів години. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.
  • Компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю і під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб посилити жарознижувальну дію.
  • Обов'язково обтирайте тільки водою кімнатної температури.

Важливо знати, що розтирання оцтом, спиртом і будь-якими іншими речовинами - небезпечно!

Прийміть душ

"Якщо у вас є можливість - прийміть душ кімнатної температури. Важливо, не холодний, а саме кімнатної температури. Діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, перед цим медики розповіли, чи потрібно збивати дитині температуру після щеплення та давати ліки від алергії.

А також раніше ми писали, як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни.

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