Медики назвали самый вредный спорт для мужчин: убивает здоровье

Спорт полезен для любого человека и медики постоянно напоминают о том, что умеренные физические нагрузки нужны в любом возрасте. Однако, при выборе видов спорта, нужно учитывать физиологию, особенности и другие факторы.
Медики назвали виды спорта, которые убивают мужское здоровье и снижают потенцию. Об этом пишет Mayfairclub.
Плохая новость для любителей велосипедов – этот вид спорта хуже всего влияет на потенцию мужчины. Форма сидения, нагрузки и передавливание – все это пагубно влияет на организм.
В одном исследовании Бостонского университета было доказано, что длительные поездки на велосипеде приводят к онемению в области паха. А регулярные поездки на длительные расстояния может нарушить кровоток и это ведет к нарушениям половой функции.
Когда-то езда на лошадях была необходимостью, так как это был единственный транспорт. Сейчас - это серьезный вид спорта. Но он также вреден для мужского здоровья.
Медики считают, что такой спорт тоже вреден, так как спортсмены находятся постоянно в сидячем положении. В процессе двигательной активности задействованы только плечевые мышцы и торс. Область таза малоподвижная и механизм негативного влияния на мужские половые органы аналогичен постоянному сидячему образу жизни, когда нет активизации кровотока в область гениталий.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый полезный вид спорта.
А также рассказывали о том, что диетологи назвали топ-способы укрепить иммунитет к осени.