Медики назвали найшкідливіший спорт для чоловіків: вбиває здоров'я

Спорт корисний для будь-якої людини й медики постійно нагадують про те, що помірні фізичні навантаження потрібні в будь-якому віці. Однак, при виборі видів спорту, потрібно враховувати фізіологію, особливості та інші фактори.
Медики назвали види спорту, які вбивають чоловіче здоров'я і знижують потенцію. Про це пише Mayfairclub.
Погана новина для любителів велосипедів – цей вид спорту найгірше впливає на потенцію чоловіка. Форма сидіння, навантаження і передавлювання – все це згубно впливає на організм.
В одному дослідженні Бостонського університету було доведено, що тривалі поїздки на велосипеді призводять до оніміння в області паху. А регулярні поїздки на тривалі відстані може порушити кровотік і це веде до порушень статевої функції.
Колись їзда на конях була необхідністю, оскільки це був єдиний транспорт. Зараз - це серйозний вид спорту. Але він також шкідливий для чоловічого здоров'я.
Медики вважають, що такий спорт теж шкідливий, через те, що спортсмени знаходяться постійно в сидячому положенні. В процесі рухової активності залучені тільки плечові м'язи та торс. Область таза малорухлива і механізм негативного впливу на чоловічі статеві органи аналогічний постійному сидячому способу життя, коли немає активізації кровотоку в область геніталій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найкорисніший вид спорту.
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