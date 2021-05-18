Медики назвали самое опасное мясо для женского здоровья

Речь идет о красном мясе. Эксперимент ученых показал, что регулярное употребление этого продукта животного происхождения чревато повышением риска проблем с сердечно-сосудистой системой, а также деменции у женщин.

Бесспорно, мясо содержит много белка, а также необходимых микроэлементов - магния, железа, цинка, кальция. Но часто увлекаться таким продуктом врачи не советуют.

Кардиологи анализировали показатели здоровья около 100 тысяч женщин после 50 лет на протяжение двадцати лет.

Согласно данным медкарт, более 7,5 тысяч женщин умерли от онкозаболеваний, еще 7 тысяч - от проблем с сердцем, около 2,7 тысячи - от деменции.

Ученые проанализировали связь между болезнями и белками, которые они употребляли в пищу - растительными или животными.

Выяснилось, что женщины, получавшие белок из растительной пищи, страдали от названных выше болезней на 9% реже.

Эксперты советуют питаться разнообразно, получая белки, как растительные, так и животные. И конечно же отказаться от фастфуда и алкоголя.