Названы самые вредные овощи: список вас точно удивит!

Врачи рассказали про самые вредные для здоровья овощи, которые могут привести к набору лишнего веса и другим проблемам со здоровьем. Интересно, что даже безобидная петрушка попала в этот список.

По данным ученых Гарвардского университета, самыми вредными считаются кукуруза, картофель, зеленый горошек, капуста кольраби, петрушка, баклажаны и фасоль. Так что же с ними не так?

Кукуруза

Этот овощ очень калорийный - 110 ккал в 100 граммах. Участники исследования, которые регулярно употребляли кукурузу, прибавляли в весе по пару килограмм за год.

Картофель

В картофели содержится 80 ккал на 100 граммов и уйма крахмала. И это в отварном овоще без всяких добавок, про жареный и фри даже не стоит упоминать.

Зеленый горошек

В горошке 73 ккал на 100 граммов, а также очень много сахара. Если лакомиться овощем прямо из стручков, сложно остановиться, ведь этот "наркотик" посильнее семечек.

Капуста кольраби

Хотя капуста считается диетическим овощем, кольраби - скорее исключение. К примеру, пекинская капуста содержит всего 16 ккал на 100 граммов, а вот кольраби - в 4 раза больше.

Петрушка

Петрушка богата витаминами и микроэлементами, да и калорийность у нее невысокая (40 ккал на 100 граммов). Проблема зелени в том, что она возбуждает аппетит.

Баклажаны

В крупных овощах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.

Фасоль

При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка, поэтому для организма такая пища не очень полезна.