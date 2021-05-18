Медики назвали найнебезпечніше м'ясо для жіночого здоров'я

Йдеться про червоне м'ясо. Експеримент вчених показав, що регулярне вживання цього продукту тваринного походження загрожує підвищенням ризику проблем з серцево-судинною системою, а також деменції у жінок.

Безперечно, м'ясо містить багато білка, а також необхідних мікроелементів - магнію, заліза, цинку, кальцію. Але часто захоплюватися таким продуктом лікарі не радять.

Кардіологи аналізували показники здоров'я близько 100 тисяч жінок після 50 років протягом двадцяти років.

Згідно з даними медкарт, понад 7,5 тисяч жінок померли від онкозахворювань, ще 7 тисяч - від проблем з серцем, близько 2,7 тисячі - від деменції.

Вчені проаналізували зв'язок між хворобами і білками, які вони вживали в їжу - рослинними або тваринами.

З'ясувалося, що жінки, які отримували білок з рослинної їжі, страждали від названих вище хвороб на 9% рідше.

Експерти радять харчуватися різноманітно, отримуючи білки, як рослинні, так і тваринні. І звичайно ж відмовитися від фастфуду і алкоголю.