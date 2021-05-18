Медики назвали найнебезпечніше м'ясо для жіночого здоров'я

Лікарі розповіли про м'ясо, яке може завдати шкоди жіночому організму. Фахівці рекомендують не зловживати цим продуктом, щоб не було неприємних наслідків в майбутньому.
Про це пише health.comments.
Йдеться про червоне м'ясо. Експеримент вчених показав, що регулярне вживання цього продукту тваринного походження загрожує підвищенням ризику проблем з серцево-судинною системою, а також деменції у жінок.
Безперечно, м'ясо містить багато білка, а також необхідних мікроелементів - магнію, заліза, цинку, кальцію. Але часто захоплюватися таким продуктом лікарі не радять.
Кардіологи аналізували показники здоров'я близько 100 тисяч жінок після 50 років протягом двадцяти років.
Згідно з даними медкарт, понад 7,5 тисяч жінок померли від онкозахворювань, ще 7 тисяч - від проблем з серцем, близько 2,7 тисячі - від деменції.
Вчені проаналізували зв'язок між хворобами і білками, які вони вживали в їжу - рослинними або тваринами.
З'ясувалося, що жінки, які отримували білок з рослинної їжі, страждали від названих вище хвороб на 9% рідше.
Експерти радять харчуватися різноманітно, отримуючи білки, як рослинні, так і тваринні. І звичайно ж відмовитися від фастфуду і алкоголю.
Раніше лікарі назвали найшкідливіші овочі.
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