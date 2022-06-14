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Медики назвали главный витамин для предотвращения серьезной проблемы с диабетом

Фото: Медики назвали главный витамин для предотвращения серьезной проблемы с диабетом
Автор: Светлана Мащенко

Витамин D очень важен для всех нас, а вот для людей с сахарным диабетом он просто необходим. Врачи говорят, что этот витамин может предотвратить серьезные осложнения у тех, кто живет с этим диагнозом.

Об этом пишет Eatthis.

Так, в новом исследовании, опубликованном научным журналом Research Square, ученые рассмотрели группу пациентов от 60 до 90 лет, которые имели диабет 2 типа. У значительного количества была диабетическая язва стопы.

У тех, у кого было такое осложнение, у 85% был дефицит витамина D, у 13% был недостаточный уровень и только у 2% не было проблем с витамином.

Вывод можно сделать такой, что витамин D играет ключевую роль в уменьшении воспаления и поддержании иммунного здоровья.

Как работает витамин на наш иммунитет

Дело в том, что когда есть какая-либо рана, существует вероятность инфицирования. А человек с дефицитом витамина D может не иметь иммунной силы, необходимой для создания сильной защиты от инфекции. В результате это может привести к ухудшению язвы диабетической стопы.

Из-за этого может произойти даже гибель тканей или гангрена из-за инфекции.

Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом (особенно пожилого возраста) надо проходить скрининг на дефицит витамина D и обсудить со своим врачом, необходима ли добавка витамина.

Где найти витамин D

Витамин D имеет несколько форм. Их называют кальциферолы и представлены они преимущественно в виде двух веществ: эргокальциферола (витамина D2) и холекальциферола (витамина D3).

У человека до 90% витамина D3 образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей - солнечного света. Витамин D2, или эргокальциферол, а также частично D3 поступают в организм человека с животными и растительными продуктами, обеспечивая примерно 10-20% от общего необходимого количества витамина.

Витамин D можно принимать дополнительно после консультации с врачом

  • рыбий жир - 250 мкг;
  • печень трески - 200 мкг;
  • жирная сельдь - 30 мкг;
  • скумбрия - 16,1 мкг;
  • красная рыба (семга, лосось, горбуша) - 10-11 мкг;
  • куриный желток - 7,7 мкг;
  • икра красная зернистая - 2,9 мкг;
  • яйцо куриное - 2,2 мкг;
  • масло сливочное - 1,3 мкг;
  • молоко - 1,3 мкг;
  • минтай - 1 мкг;
  • твердый сыр - 1 мкг.

Например, порция жирной рыбы весом около 100 г содержит 66% дневной нормы витамина.

Ранее доктор Комаровский назвал единственный витамин, который следует принимать дополнительно.

Также мы писали про украинский фрукт, который значительно снижает риск заболеть диабетом.

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