Медики назвали главный витамин для предотвращения серьезной проблемы с диабетом

Так, в новом исследовании, опубликованном научным журналом Research Square, ученые рассмотрели группу пациентов от 60 до 90 лет, которые имели диабет 2 типа. У значительного количества была диабетическая язва стопы.

У тех, у кого было такое осложнение, у 85% был дефицит витамина D, у 13% был недостаточный уровень и только у 2% не было проблем с витамином.

Вывод можно сделать такой, что витамин D играет ключевую роль в уменьшении воспаления и поддержании иммунного здоровья.

Как работает витамин на наш иммунитет

Дело в том, что когда есть какая-либо рана, существует вероятность инфицирования. А человек с дефицитом витамина D может не иметь иммунной силы, необходимой для создания сильной защиты от инфекции. В результате это может привести к ухудшению язвы диабетической стопы.

Из-за этого может произойти даже гибель тканей или гангрена из-за инфекции.

Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом (особенно пожилого возраста) надо проходить скрининг на дефицит витамина D и обсудить со своим врачом, необходима ли добавка витамина.

Где найти витамин D

Витамин D имеет несколько форм. Их называют кальциферолы и представлены они преимущественно в виде двух веществ: эргокальциферола (витамина D2) и холекальциферола (витамина D3).

У человека до 90% витамина D3 образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей - солнечного света. Витамин D2, или эргокальциферол, а также частично D3 поступают в организм человека с животными и растительными продуктами, обеспечивая примерно 10-20% от общего необходимого количества витамина.

Витамин D можно принимать дополнительно после консультации с врачом

рыбий жир - 250 мкг;

печень трески - 200 мкг;

жирная сельдь - 30 мкг;

скумбрия - 16,1 мкг;

красная рыба (семга, лосось, горбуша) - 10-11 мкг;

куриный желток - 7,7 мкг;

икра красная зернистая - 2,9 мкг;

яйцо куриное - 2,2 мкг;

масло сливочное - 1,3 мкг;

молоко - 1,3 мкг;

минтай - 1 мкг;

твердый сыр - 1 мкг.

Например, порция жирной рыбы весом около 100 г содержит 66% дневной нормы витамина.