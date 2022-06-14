Медики назвали главный витамин для предотвращения серьезной проблемы с диабетом

Витамин D очень важен для всех нас, а вот для людей с сахарным диабетом он просто необходим. Врачи говорят, что этот витамин может предотвратить серьезные осложнения у тех, кто живет с этим диагнозом.
Об этом пишет Eatthis.
Так, в новом исследовании, опубликованном научным журналом Research Square, ученые рассмотрели группу пациентов от 60 до 90 лет, которые имели диабет 2 типа. У значительного количества была диабетическая язва стопы.
У тех, у кого было такое осложнение, у 85% был дефицит витамина D, у 13% был недостаточный уровень и только у 2% не было проблем с витамином.
Вывод можно сделать такой, что витамин D играет ключевую роль в уменьшении воспаления и поддержании иммунного здоровья.
Дело в том, что когда есть какая-либо рана, существует вероятность инфицирования. А человек с дефицитом витамина D может не иметь иммунной силы, необходимой для создания сильной защиты от инфекции. В результате это может привести к ухудшению язвы диабетической стопы.
Из-за этого может произойти даже гибель тканей или гангрена из-за инфекции.
Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом (особенно пожилого возраста) надо проходить скрининг на дефицит витамина D и обсудить со своим врачом, необходима ли добавка витамина.
Витамин D имеет несколько форм. Их называют кальциферолы и представлены они преимущественно в виде двух веществ: эргокальциферола (витамина D2) и холекальциферола (витамина D3).
У человека до 90% витамина D3 образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей - солнечного света. Витамин D2, или эргокальциферол, а также частично D3 поступают в организм человека с животными и растительными продуктами, обеспечивая примерно 10-20% от общего необходимого количества витамина.
Например, порция жирной рыбы весом около 100 г содержит 66% дневной нормы витамина.
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