RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медики назвали головний вітамін для запобігання серйозної проблеми з діабетом

Фото: Медики назвали головний вітамін для запобігання серйозної проблеми з діабетом
Автор: Світлана Мащенко

Вітамін D дуже важливий для всіх нас, а от для людей з цукровим діабетом він просто необхідний. Лікарі кажуть, що цей вітамін може запобігти серйозному ускладненню у тих, хто живе з цим діагнозом.

Про це пише Eatthis.

Так, у новому дослідженні, опублікованому науковим журналом Research Square, науковці розглянули групу пацієнтів від 60 до 90 років, які мали діабет 2 типу. У значної кількості була діабетична виразка стопи.

У тих, хто мав таке ускладнення, 85% мав дефіцит вітаміну D, 13% мав недостатній рівень і лише 2% не мали проблем з вітаміном.

Висновок можна зробити такий, що вітамін D відіграє ключову роль у зменшенні запалення та підтримці імунного здоров'я.

Як працює вітамін на наш імунітет

Річ у тім, що коли є будь-яка рана, існує ймовірність інфікування. А людина з дефіцитом вітаміну D може не мати імунної сили, необхідної для створення сильного захисту від інфекції. В результаті це може призвести до погіршення виразки діабетичної стопи.

Через це може статися навіть загибель тканин або гангрена через інфекцію.

Саме тому пацієнтам з цукровим діабетом (особливо літнього віку) треба проходити скринінг на дефіцит вітаміну D і обговорити зі своїм лікарем, чи необхідна добавка вітаміну.

Де знайти вітамін D

Вітамін D має кілька форм. Їх називають кальцифероли і представлені вони переважно у вигляді двох речовин: ергокальциферолу (вітаміну D2) та холекальциферолу (вітаміну D3).

У людини до 90% вітаміну D3 утворюється у шкірі під впливом ультрафіолетових променів - сонячного світла. Вітамін D2, або ергокальциферол, а також частково D3 надходять в організм людини із тваринними та рослинними продуктами, забезпечуючи приблизно 10-20% від загальної необхідної кількості вітаміну.

Вітамін D можна приймати додатково після консультації з лікарем

  • риб’ячий жир - 250 мкг;
  • печінка тріски - 200 мкг;
  • жирний оселедець - 30 мкг;
  • скумбрія - 16,1 мкг;
  • червона риба (сьомга, лосось, горбуша) - 10-11 мкг;
  • курячий жовток - 7,7 мкг;
  • ікра червона зерниста - 2,9 мкг;
  • яйце куряче - 2,2 мкг;
  • масло вершкове - 1,3 мкг;
  • молоко - 1,3 мкг;
  • минтай - 1 мкг;
  • твердий сир - 1 мкг.

Наприклад, порція жирної риби вагою близько 100 г містить 66% денної норми вітаміну.

Раніше доктор Комаровський назвав єдиний вітамін, який слід приймати додатково.

Також ми писали про український фрукт, який значно знижує ризик захворіти на діабет.

Читайте РБК-Україна в Google News
витаминыдиабет