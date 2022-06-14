Медики назвали головний вітамін для запобігання серйозної проблеми з діабетом

Так, у новому дослідженні, опублікованому науковим журналом Research Square, науковці розглянули групу пацієнтів від 60 до 90 років, які мали діабет 2 типу. У значної кількості була діабетична виразка стопи.

У тих, хто мав таке ускладнення, 85% мав дефіцит вітаміну D, 13% мав недостатній рівень і лише 2% не мали проблем з вітаміном.

Висновок можна зробити такий, що вітамін D відіграє ключову роль у зменшенні запалення та підтримці імунного здоров'я.

Як працює вітамін на наш імунітет

Річ у тім, що коли є будь-яка рана, існує ймовірність інфікування. А людина з дефіцитом вітаміну D може не мати імунної сили, необхідної для створення сильного захисту від інфекції. В результаті це може призвести до погіршення виразки діабетичної стопи.

Через це може статися навіть загибель тканин або гангрена через інфекцію.

Саме тому пацієнтам з цукровим діабетом (особливо літнього віку) треба проходити скринінг на дефіцит вітаміну D і обговорити зі своїм лікарем, чи необхідна добавка вітаміну.

Де знайти вітамін D

Вітамін D має кілька форм. Їх називають кальцифероли і представлені вони переважно у вигляді двох речовин: ергокальциферолу (вітаміну D2) та холекальциферолу (вітаміну D3).

У людини до 90% вітаміну D3 утворюється у шкірі під впливом ультрафіолетових променів - сонячного світла. Вітамін D2, або ергокальциферол, а також частково D3 надходять в організм людини із тваринними та рослинними продуктами, забезпечуючи приблизно 10-20% від загальної необхідної кількості вітаміну.

Вітамін D можна приймати додатково після консультації з лікарем

риб’ячий жир - 250 мкг;

печінка тріски - 200 мкг;

жирний оселедець - 30 мкг;

скумбрія - 16,1 мкг;

червона риба (сьомга, лосось, горбуша) - 10-11 мкг;

курячий жовток - 7,7 мкг;

ікра червона зерниста - 2,9 мкг;

яйце куряче - 2,2 мкг;

масло вершкове - 1,3 мкг;

молоко - 1,3 мкг;

минтай - 1 мкг;

твердий сир - 1 мкг.

Наприклад, порція жирної риби вагою близько 100 г містить 66% денної норми вітаміну.