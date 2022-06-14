Медики назвали головний вітамін для запобігання серйозної проблеми з діабетом

Вітамін D дуже важливий для всіх нас, а от для людей з цукровим діабетом він просто необхідний. Лікарі кажуть, що цей вітамін може запобігти серйозному ускладненню у тих, хто живе з цим діагнозом.
Про це пише Eatthis.
Так, у новому дослідженні, опублікованому науковим журналом Research Square, науковці розглянули групу пацієнтів від 60 до 90 років, які мали діабет 2 типу. У значної кількості була діабетична виразка стопи.
У тих, хто мав таке ускладнення, 85% мав дефіцит вітаміну D, 13% мав недостатній рівень і лише 2% не мали проблем з вітаміном.
Висновок можна зробити такий, що вітамін D відіграє ключову роль у зменшенні запалення та підтримці імунного здоров'я.
Річ у тім, що коли є будь-яка рана, існує ймовірність інфікування. А людина з дефіцитом вітаміну D може не мати імунної сили, необхідної для створення сильного захисту від інфекції. В результаті це може призвести до погіршення виразки діабетичної стопи.
Через це може статися навіть загибель тканин або гангрена через інфекцію.
Саме тому пацієнтам з цукровим діабетом (особливо літнього віку) треба проходити скринінг на дефіцит вітаміну D і обговорити зі своїм лікарем, чи необхідна добавка вітаміну.
Вітамін D має кілька форм. Їх називають кальцифероли і представлені вони переважно у вигляді двох речовин: ергокальциферолу (вітаміну D2) та холекальциферолу (вітаміну D3).
У людини до 90% вітаміну D3 утворюється у шкірі під впливом ультрафіолетових променів - сонячного світла. Вітамін D2, або ергокальциферол, а також частково D3 надходять в організм людини із тваринними та рослинними продуктами, забезпечуючи приблизно 10-20% від загальної необхідної кількості вітаміну.
Наприклад, порція жирної риби вагою близько 100 г містить 66% денної норми вітаміну.
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