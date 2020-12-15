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Медики масово вимагають підвищити зарплати, інакше - страйк

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 10:41
Медики масово вимагають підвищити зарплати, інакше - страйк
Фото: медичний працівник (РБК-Україна)
Автор: Styler

Лікарі вимагають від депутатів підвищення зарплат

Представники медичної галузі України масово надсилають відеозвернення з вимогою до влади виконати обіцянки та підняти зарплати. У разі відмови лікарі обіцяють влаштувати національний страйк.

Лікарі вимагають від депутатів підвищення зарплат. З цієї ж причини медики почали національний флешмоб #врятуйлікаря

На відео лікарі кажуть, що їх зарплати 7 000, 8 000, 6 000 гривень і вони настільки втомилися, що не соромляться говорити, що грошей немає навіть на їжу.

"Мій посадовий оклад - 5385 гривень. З такою зарплатою, як зараз, ми не можемо прожити. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви як народні депутати будете дбати про майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація. Сподіваюся на ваш розум, ваше людяне ставлення до медичним працівникам", - каже в одному з відео лікар дитячої протитуберкульозної лікарні Володимир Кудімов.

Якщо завтра Верховна рада проголосує за бюджет, в якому будуть проігноровані інтереси медиків, - лікарі не виключають вихід на національний страйк.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентаріїв істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році.

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