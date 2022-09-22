Медик "Азовсталі" Мар'яна Мамонова народить малюка в Україні: її звільнили з полону

Мар'яна Мамонова родом із Млинова Рівненської області та з дитинства мріяла стати лікарем. Тому вона закінчила Тернопільський медичний університет, а згодом навчалася у Київській військовій академії. Працювати її відправили до Бердянська і через три роки Мар'яна стала медичним офіцером. Весною 2022 року вона потрапила в полон у Маріуполі.

Як розповіла мама Мар'яни у коментарі "Суспільне", доньку перші дні війни зустріла у Маріуполі. На зв'язок із рідними вона виходила, але не часто. В останній розмові вона розповіла рідним, що вагітна.

31-річна Мар'яна дізналася про свою вагітність під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі "Азовсталі".

Згодом стало відомо від сестри Мар'яни Ганни Марцинкевич, що військовий медик потрапила в полон. Про дівчину написали у російських ЗМІ.

Фото: Мар'яна Мамонова повернулася з полону

"Ми дізналися її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна. Вона стоїть у такому великому бушлаті, і ми зрозуміли, що це вона, на її голос. тут жінка, вона відповіла: так, тут є жінка. Вони запитали, чи все добре, і вона відповіла, що у неї все добре", - розповіла Марцинкевич.

Також стало відомо, що Мар'яна Мамонова опинилася у колонії в Оленівці. Про це розповіли військові, які повернулися додому під час обміну наприкінці літа.

"Вони підтвердили, що справді така перебуває в полоні, вона вагітна, на сьомому місяці, що їй уже в жовтні потрібно народжувати й вона сильно переживає, що її не встигнуть обміняти", - додала сестра Мамонової.

Фото: Мар'яна Мамонова

Батько Мар'яни також переживав з приводу пологів та свого майбутнього онука. Володимир Черепушко боявся, що коли народиться малюк, окупанти його заберуть і більше ніхто і ніколи його не побачить.

Під час обміну полоненими Мар'яна вийшла першою - з усмішкою на обличчі. До неї одразу ж кинулась лікарка.

Відомо, що у полоні росіян перебуває близько 50 жінок-військовослужбовців. Вагітних було троє – їх усіх повернули додому 21 вересня. Окрім Мар'яни Мамонової, вдома народжуватимуть своїх малюків Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.