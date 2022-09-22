Медик "Азовсталі" Мар'яна Мамонова народить малюка в Україні: її звільнили з полону

Медик із "Азовсталі" Мар'яна Мамонова, яка потрапила в полон росіянам вагітною, повернулася додому внаслідок обміну полоненими. Її утримували понад п'ять місяців – з 4 квітня. Зараз Мар'яна перебуває на 8 місяці вагітності та народить свого малюка вдома.
Що відомо про Мар'яну Мамонову – читайте у матеріалі нижче.
Мар'яна Мамонова родом із Млинова Рівненської області та з дитинства мріяла стати лікарем. Тому вона закінчила Тернопільський медичний університет, а згодом навчалася у Київській військовій академії. Працювати її відправили до Бердянська і через три роки Мар'яна стала медичним офіцером. Весною 2022 року вона потрапила в полон у Маріуполі.
Як розповіла мама Мар'яни у коментарі "Суспільне", доньку перші дні війни зустріла у Маріуполі. На зв'язок із рідними вона виходила, але не часто. В останній розмові вона розповіла рідним, що вагітна.
31-річна Мар'яна дізналася про свою вагітність під час служби, перебуваючи під обстрілом у підвалі "Азовсталі".
Згодом стало відомо від сестри Мар'яни Ганни Марцинкевич, що військовий медик потрапила в полон. Про дівчину написали у російських ЗМІ.
Фото: Мар'яна Мамонова повернулася з полону
"Ми дізналися її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна. Вона стоїть у такому великому бушлаті, і ми зрозуміли, що це вона, на її голос. тут жінка, вона відповіла: так, тут є жінка. Вони запитали, чи все добре, і вона відповіла, що у неї все добре", - розповіла Марцинкевич.
Також стало відомо, що Мар'яна Мамонова опинилася у колонії в Оленівці. Про це розповіли військові, які повернулися додому під час обміну наприкінці літа.
"Вони підтвердили, що справді така перебуває в полоні, вона вагітна, на сьомому місяці, що їй уже в жовтні потрібно народжувати й вона сильно переживає, що її не встигнуть обміняти", - додала сестра Мамонової.
Фото: Мар'яна Мамонова
Батько Мар'яни також переживав з приводу пологів та свого майбутнього онука. Володимир Черепушко боявся, що коли народиться малюк, окупанти його заберуть і більше ніхто і ніколи його не побачить.
Під час обміну полоненими Мар'яна вийшла першою - з усмішкою на обличчі. До неї одразу ж кинулась лікарка.
Відомо, що у полоні росіян перебуває близько 50 жінок-військовослужбовців. Вагітних було троє – їх усіх повернули додому 21 вересня. Окрім Мар'яни Мамонової, вдома народжуватимуть своїх малюків Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.
До речі, раніше ми розповідали про перші хвилини азовців на рідній землі після звільнення.
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