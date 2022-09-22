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"Найкраща земля у світі": відео з перших хвилин звільнення азовців

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Четвер 22 вересня 2022 10:09
"Найкраща земля у світі": відео з перших хвилин звільнення азовців Фото: Перші хвилини звільнення азовців із полону (СБУ)
Автор: Анна Шиканова

Обмін полоненими між Росією та Україною відбувся увечері 21 вересня. Додому повернулися 215 українських захисників – бійці "Азов", Нацгвардії, Нацполіції, медики та багато інших, хто стояв в обороні Маріуполя.

На кадрах відео з перших хвилин на волі, один із військових упав на коліна та почав цілувати рідну землю.

Обмін відбувався у Чернігівській області. Українські військові по одному виходили до зустрічаючих. Пораненим допомагали побратими. Вагітних зустрічала лікарка.

На кадрах відео видно, як один із військових після повернення на територію України, насамперед став на коліна і почав цілувати землю.

"Реально, найкраща земля у світі", - сказав він.

Відомо, що додому повернулася легендарна "Пташка" Катерина Поліщук, начальник патрульної поліції Михайло Вершинін, Дмитро Козацький "Орест" - очі Азовсталі, Михайло Діанов, герой України Євген Бова, герой України Лев Пашко, Микола Кущ, Костянтин Нікітенко - "Фрост" та "Фокс", Мар'яна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Анастасія Черненька, Зоряна Репецька, Давид Касаткін – "Хімік".

&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців Командир полку "Азов" Денис Прокопенко (Редис), його заступник Святослав Паламар (Калина) та Сергій Волинський (Волина) також звільнено з полону. Але за умовами домовленості вони будуть перебувати в Туреччині, під захистом Ердогана.

&quot;Найкраща земля у світі&quot;: відео з перших хвилин звільнення азовців До списку обміну полоненими включили 10 іноземних громадян - п'ятьох британців, двох американців, хорвата, марокканця та громадянина Швеції. Декого з них у так званій "ДНР" засудили до страти.

В обмін українська влада віддала 55 полонених російських солдатів та Віктора Медведчука, колишнього нардепа та одного з лідерів ОПЗЖ.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що серед звільнених були українські військові, які постраждали від теракту в Оленівці.

А також розповідали, кого ще визволили під час обміну військовополоненими.

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