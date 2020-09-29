Мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине: история погибшего в Ан-26

Ашраф Мсуя погиб в авиакатастрофе (коллаж: РБК-Украина)

Ашраф Мсуя хотел стать генералом

Вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. В результате трагедии погибли 26 человек, одному удалось выжить. Среди погибших был и старший лейтенант Ашраф Мсуя - коренной харьковчанин, хотя у него также есть родственники в Восточной Африке и Танзании.

Парень мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине. В 2013 году его отец предлагал остаться в Танзании, однако он вернулся в Украину и продолжил службу в авиации. Об этом пишет "Слобідський край".

Он жил без отца, только спустя годы вышел с ним на контакт и поехал к нему в гости. Отец в Ашрафа занимает важную должность по меркам континента - он врач-инспектор, следит за охраной здоровья определенного района Танзании.

Ашраф признался, что не смог бы там жить, поскольку вырос в Украине и хотел оставить что-то после себя именно на украинской земле. В 2012 году он поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба на специальность штурман.

Ашраф Мсуя с мамой (фото: facebook.com/ashraf.msuya)

На третьем курсе он понял, что хочет быть полезным Украине. Он обратился к начальнику своего факультета и заявил, что хочет пойти воевать в АТО, но ему сказали, что пока не время для этого.

Друг Ашрафа, рассказал, что 8 августа они отметили 29-летие Ашика, так его называли друзья. Он был очень рад и счастлив, что именины прошли в кругу его близких людей - мамы, одноклассников и друзей.

Ашраф Мсуя с друзьями (фото: facebook.com/ashraf.msuya)

Его друг узнал о трагедии через 15 минут после авиакатастрофы. Он сразу же начал набирать его номер, но телефон никто не брал, он был отключен. Девушка Ашрафа рассказала, что он был на борту военного самолета.

Они с друзьями быстро поехали на место трагедии и пробыли там до 4 часа утра, но ничего толком не узнали. Уже на следующий день они обнаружили имя Ашрафа в списках погибших людей.

Напомним, эксперты рассказали о новой версии крушения Ан-26, о которой молчит следствие.

Ранее появилось видео последних секунд полета Ан-26 перед катастрофой.