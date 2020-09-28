Крушение Ан-26 с курсантами: новая версия, о которой молчит следствие

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)

Крушение Ан-26 в Чугуеве забрало жизни 26 военных, среди которых 19-летние юноши

После катастрофы в Чугуеве с военным самолетом Ан-26, в которой погибло 26 человек, рассматриваются разные версии - техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка руководства полета, ненадлежащая подготовка самолета. Но есть и мнения, о которых умалчивает следствие.

Почему учебный штатный полет Ан-26, который был опробован десятки раз, в хорошую погоду завершился трагедией, говорится в сюжете ТСН.

Самолет Ан-26Ш, бортовой номер 76, поднялся в вечернее небо 25 сентября. Вылет был плановым, а за штурвалом был опытный пилот - Богдан Кишеня, летчик второго класса, 700 часов в воздухе. И садиться с одним двигателем для опытного летчика и такого самолета - не критично.

Несмотря на то, что Ан-26 был разработан в 1960-х, он остается одной из главных машин украинской авиатранспортной авиации. Самолету, что упал в Чугуеве, 43 года. Эксперты говорят, что после шести лет войны мы продолжаем летать на устаревшей авиации.

Задачей тренировочного полета было поднять и посадить несколько раз самолет с курсантами Университета воздушных сил. У экипажа было разрешение на 10 таких полетов, трагедией закончился шестой.

Ан-26 поднялся в небо в 20:35, а спустя всего три минуты командир отчитался диспетчеру про неисправность левого двигателя. В 20:40 борт попросил разрешение на посадку, а в 20:43 самолет прошел радиомаяк дальнего привода аэродрома. Именно за эти три минуты случилось что-то критическое, что обнулило шансы на выживание людей.

В 20:45 самолет включил посадочные огни, и пошел на снижение, но вдруг происходит крен влево и машина врезается в лесополосу возле автотрассы всего в километре от аэродрома.

Единственный выживший 20-летний Вячеслав Золочевский говорит, что все происходило, как в компьютерной игре. Когда он пришел в себя - пытался спасти товарища, который горел.

Андрей Таран, министр обороны, утверждает, что двигатель не отказывал, отказал какой-то датчик. А двигатель имел еще более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

А вот штурман Ашраф Мсуя, который называл себя афроукраинцем, неоднократно рассказывал родным, что машина неисправна, и двигатели отказывали не раз.

Самолет был выпущен в 1977 году в Киеве, а капремонт проходил в последний раз в середине 1990-х. Но фатальным могло быть другое. После запроса на посадку, разрешение было получено лишь спустя минуту.

А за несколько часов до авиакатастрофы российские СМИ начали активно дискредитировать украинских авиастроителей. Ведь для РФ важно, чтобы мир не покупал украинские Ан. Однако до сих пор непонятно, почему следствие не рассматривает диверсию, как причину катастрофы.

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (видео: ТСН)

Напомним, что авиакатастрофа произошла в пятницу, 25 сентября, в 20:45 в городе Чугуев. 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице на следующий день, еще одному удалось выжить. Это 20-летний Вячеслав Золочевский, его накрыло фюзеляжем, что и спасло его жизнь.

На борту находилось семь человек старшего командования и 20 курсантов 1998-2001 годов рождения. Позже выяснилось, что самолет совершал плановый тренировочный полет с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Ранее мы писали, что появилось видео с последними секундами перед падением и взрывом самолета в Харьковской области.