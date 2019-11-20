Мечта президента: Зеленский рассказал, кем хотел быть в детстве

Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. По словам президента, он грезил о работе дипломата или пограничника. Об этом он сообщил на встрече с молодежью в рамках форума "Украина растет вместе со мной". Туда глава страны пришел со своей супругой Еленой Зеленской. Зеленскому задали вопрос, думал ли он когда-то, что станет президентом и мечтал ли он учиться заграницей.

"Я никогда не хотел учиться заграницей. Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Но я тогда жил в Кривом Роге - и Киев был для меня заграницей", - ответил президент.

Отметим, что президент с женой общались с детьми в неформальной обстановке, они сидели в мягких креслах среди подростков и отвечали непринужденно на вопросы.

Также гарант озвучил свою мечту - стать пограничником.

"Я хотел пограничником. Сейчас я не пограничник, но немного защищаю нашу страну", - сказал Зеленский.