Зеленский подписал закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон совершенствует систему охраны лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных вырубок

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Закон совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных вырубок.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на десять лет на проведение сплошной вырубки главного пользования в елово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные вырубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Подписанный Зеленским закон предусматривает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных вырубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных вырубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защиты Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Напомним, 30 октября Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект. За него проголосовал 301 парламентарий.

Данный законопроект был принят в первом чтении 3 апреля 2018 года. Тогда за принятие законопроекта за основу проголосовали 259 народных депутатов, ни один парламентарий не проголосовал против.