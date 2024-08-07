Як зробити маленьку квартиру просторою за допомогою меблів: ідеї для оформлення малогабаритки

Відкривайте простір

Відкриті меблі

Обирайте меблі, яка не перекривають огляд з однієї частини кімнати на іншу.

Спробуйте використовувати книжкові полиці з відкритими сторонами, скляні або акрилові столи та стільці з тонким профілем, які додадуть комфорту та функціональності без перевантаження простору.

Компактні меблі

Меблі, яка займають менше місця, будуть найкраще підходити для невеликих кімнат. Наприклад, обираючи диван, уникайте моделей з товстими підлокітниками та багатошаровою спинкою. Обирайте диван з вузькими підлокітниками та жорсткою оббивкою.

Також зверніть увагу на столи з тонкими ніжками та ліжка з простими узголів’ями.

Використовуйте весь простір

Намагайтеся розташовувати меблі по периметру кімнати, щоб звільнити цінне місце на підлозі. Прикріпіть книжкові полиці до стіни, встановіть лавку під вікном та повісьте телевізор.

Деякі предмети меблів навіть здаються підвішеними у повітрі, що візуально розширює простір кімнати.

Столик на тонкій ніжці - гарне рішення там, де мало місця (фото: bhg.com)

Використовуйте багатофункціональні меблі

Нестандартне використання

Предмет меблів, призначений для їдальні, може чудово виглядати і в інших частинах будинку. Наприклад, комод у вітальні надасть місце для зберігання та поверхню для демонстрації книг і колекційних предметів.

Садова лавка може стати додатковим сидінням за обіднім столом, а туалетний столик - компактним робочим місцем.

Додаткове зберігання речей

У невеликих будинках часто не вистачає місця для зберігання. Тому важливо знайти меблі з вбудованими відсіками для зберігання. Шукайте столи з ящиками або полицями та пуфи з прихованими відділеннями.

Скрині чудово підходять як журнальні столики. Під високими ліжками можна сховати багато речей, включаючи валізи.

Вдале поєднання прозорого стільця та багатофункціонального комода (фото: bhg.com)

Максимально використовуйте простір

Меблі подвійного призначення

Знаходьте меблі, яка виконує кілька функцій. Наприклад, диван-ліжко служить затишним диваном вдень і розкладається у ліжко для гостей.

Інші приклади: комод, який можна використовувати як приліжковий столик, або візок для зберігання, який може служити на кухні.

Універсальні предмети

Обирайте невеликі, легкі предмети, які можна легко переміщати за потреби. Наприклад, невеликий двоярусний столик може використовуватися як додаткова робоча поверхня на кухні, а під час приймання гостей слугувати барною стійкою або станцією для закусок.

Розділення простору

Розділення простору може зробити кімнату візуально більшою. Якщо ви живете у студії, створіть додаткові "кімнати" за допомогою штор або складних панелей. Розділіть простір у кутку для створення імпровізованого офісу або на кухні для обідньої зони.

Такий легенький стіл можна переміщати з кухні в інші кімнати (фото: bhg.com)