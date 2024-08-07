Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабаритки

Открывайте пространство

Открытая мебель

Выбирайте мебель, которая не перекрывает обзор с одной части комнаты на другую.

Попытайтесь использовать книжные полки с открытыми сторонами, стеклянные или акриловые столы и стулья с тонким профилем, которые придадут комфорт и функциональность без перегрузки пространства.

Компактная мебель

Мебель, которая занимает меньше места, будет лучше всего подходить для небольших комнат. К примеру, выбирая диван, избегайте моделей с толстыми подлокотниками и многослойной спинкой. Выбирайте диван с узкими подлокотниками и жесткой обивкой.

Также обратите внимание на столы с тонкими ножками и кровати с простыми изголовьями.

Используйте все место

Старайтесь размещать мебель по периметру комнаты, чтобы освободить ценное место на полу. Прикрепите книжные полки к стене, установите лавку под окном и повесьте телевизор.

Некоторые предметы мебели даже кажутся подвешенными в воздухе, что зрительно расширяет пространство комнаты.

Столик на тонкой ножке - хорошее решение там, где мало места (фото: bhg.com)

Используйте многофункциональную мебель

Нестандартное использование

Предмет мебели, предназначенный для столовой, может отлично смотреться и в других частях дома. К примеру, комод в гостиной предоставит место для хранения и поверхность для демонстрации книг и коллекционных предметов.

Садовая скамейка может стать дополнительным сиденьем за обеденным столом, а туалетный столик - компактным рабочим местом.

Дополнительное хранение вещей

В маленьких домах частенько не хватает места для хранения. Поэтому важно найти мебель со встроенными отсеками для хранения. Ищите столы с ящиками или полками и пуфы со скрытыми отделениями.

Ящики отлично подходят как журнальные столики. Под высокими кроватями можно спрятать многие вещи, включая чемоданы.

Удачное сочетание прозрачного стула и многофункционального комода (фото: bhg.com)

Максимально используйте пространство

Мебель двойного назначения

Находите мебель, которая выполняет несколько функций. К примеру, диван-кровать служит уютным диваном днем и раскладывается в кровать для гостей.

Другие примеры: комод, который можно использовать в качестве прикроватного столика, или тележка для хранения, которая может помочь на кухне.

Универсальные предметы

Выбирайте небольшие, легкие предметы, которые можно легко перемещать при необходимости. Например, небольшой двухъярусный столик может использоваться в качестве дополнительной рабочей поверхности на кухне, а во время приема гостей служить барной стойкой или станцией для закусок.

Разделение пространства

Разделение пространства может сделать комнату визуально большей. Если вы живете в студии, создайте дополнительные "комнаты" с помощью штор или складных панелей. Разделите пространство в углу для создания импровизированного офиса или на кухне для обеденной зоны.

Такую легенький стол можно перемещать из кухни в другие комнаты (фото: bhg.com)