Навчіться розрізняти стилі інтер'єру: 5 типів класики дизайну

Єдиний та витончений стиль - це гарантія гарного враженні від приміщення. Проти стилів так багато, а їхні відмінності не дуже очевидні. Як в них розібратися, якщо ви захоплюєтесь дизайном, але усі стилі для вас - на одне обличчя?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало підбірку з п'яти найбільш популярних стилів внутрішнього дизайну, знання про які допоможуть вам краще орієнтуватися у світі естетики інтер'єру та обрати для себе саме свій.

Французькі декоративні стилі

Французькі стилі епох Людовіка XIV, XV і XVI, що охоплюють кінець 17-го, 18-й та початок 19-го століть, відомі своїми витончено виготовленими меблями, складними різьбленнями та багатим позолочуванням.

Асиметрія рококо, вигнуті силуети та неокласичні елементи, такі як римські боги, ліри, урни та крилаті леви, є основними рисами французького стилю. Декоративні дерев’яні рами та ніжки кабріоль або фігурні ніжки залишаються важливими елементами елегантного дизайну меблів.

Якщо бачите гнуті ніжки - це французький стиль (фото: Вікіпедія)

Ар-деко

Ар-деко, який зародився у Франції в 1910-х роках, став одним з найвпливовіших стилів інтер’єрного дизайну. Цей стиль поєднує промислові матеріали, такі як скло, пластик і сталь, з натуральними матеріалами, такими як нефрит, срібло та слонова кістка.

Ар-деко характеризується витонченим, декоративним, абстрактним дизайном та геометричними формами. З його грайливим, елегантним і дорогим виглядом, цей стиль був втіленням сучасності свого часу. Його популярність зберігається й сьогодні, і його можна побачити в багатьох будинках та будівлях початку 20-го століття.

Ар-деко - це про геометрію (фото: hommes.studio)

Мінімалізм

Для досягнення мінімалістичного вигляду потрібно дотримуватися принципу "менше - це більше", зводячи до мінімуму безлад і зайві прикраси. У мінімалістичному дизайні простір відіграє ключову роль.

Меблі мають бути простими та непомітними, а надмірні візерунки та принти - обмеженими. Основний акцент робиться на текстури, а приховані місця для зберігання мають бути інтегровані у дизайн.

Чим менше предметів, тим краще (фото: hommes.studio)

Скандинавський стиль

Скандинавський стиль, натхненний будинками Північної Європи, є одним із найпопулярніших стилів інтер’єру. Хоча часто його характеризують як мінімалістичний, не захаращений та повністю білий, багато скандинавських домівок, особливо данських, включають яскраві, грайливі кольори та візерунки.

Меблі мають гладкий, скульптурний і функціональний вигляд з широким використанням світлішої деревини та натуральних текстур, таких як ротанг, вовна та хутро.

Цей стиль цінується за свою простоту та функціональність, без зайвих прикрас чи безладу.

У скандинавському стилі присутні красиві, чіткі лінії та багато зелених рослин (фото: hommes.studio)

Еклектика та максималізм

Еклектика та максималізм - важливі аспекти сучасних стилів інтер’єру. Дім у цих стилях поєднує елементи інших популярних стилів, створюючи нові та захоплюючі комбінації.

Еклектичні домівки черпають натхнення з різних стилів та періодів дизайну, часто досягаючи гармонії. Максималістичні ж домівки дотримуються принципу "більше - це більше", віддаючи перевагу яскравим кольорам, сміливим візерункам, сильним графікам, авангардним формам і виразним творам мистецтва.

Еклектика - це не безлад та хаос, а своєрідна гармонія протилежностей (фото: hommes.studio)