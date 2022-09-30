McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва: де можна смакувати всередині

Де можна поїсти всередині

Нагадаємо, що минулого тижня "мак" заробив на доставку у 10 закладах мережі. Тепер вони відкриті клієнтам і всередині.

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

"Хочемо скоріше з усіма побачитися, проте застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час і пам'ятайте, що тепер ми відкриті щодня. Робимо все можливе, щоб ви могли насолодитися улюбленими стравами. До зустрічі", - сказано у повідомленні компанії.

Зазначимо, що два найбільші та найпопулярніші McDonald's у Києві в ТРЦ "Республіка" і на Майдані Незалежності - не поспішають відкриватися. Ось так, наприклад, виглядає вхід ресторану на Теремках.

"Мак" у ТРЦ "Республіка" так і не працює (фото: РБК-Україна)

Час роботи ресторанів буде з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади на Західній Україні.