McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева: где можно поесть внутри

McDonald's в Киеве 30 сентября восстановил свою работу не только на доставку. Теперь полакомиться любимым фаст-фудом можно и внутри кафе.
По каким именно адресам можно отведать Биг Мак и Чикен Макнагетс сообщили на официальной странице "мака".
Напомним, что на прошлой неделе "мак" заработал на доставку в 10 заведениях сети. Теперь они открыты для клиентов и внутри.
"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности до-о-о-олгих очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами. До встречи", - сказано в сообщении компании.
Отметим, что два самых больших и популярных McDonald's в Киеве в ТРЦ "Республика" и на Майдане Независимости - не спешат открываться. Вот так, например, выглядит вход ресторана на Теремках.
Время работы ресторанов будет с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на Западной Украине.
Держите подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.
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