McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева: где можно поесть внутри

Где можно поесть внутри

Напомним, что на прошлой неделе "мак" заработал на доставку в 10 заведениях сети. Теперь они открыты для клиентов и внутри.

просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

"Хотим поскорее со всеми увидеться, однако предостеречь о возможности до-о-о-олгих очередей. Поэтому планируйте свое время и помните, что теперь мы открыты каждый день. Делаем все возможное, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами. До встречи", - сказано в сообщении компании.

Отметим, что два самых больших и популярных McDonald's в Киеве в ТРЦ "Республика" и на Майдане Независимости - не спешат открываться. Вот так, например, выглядит вход ресторана на Теремках.

"Мак" в ТРЦ "Республика" так и не работает (фото: РБК-Украина)

Время работы ресторанов будет с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться. В дальнейшем компания планирует открывать заведения на Западной Украине.