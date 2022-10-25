McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу ще у двох містах

У Києві McDonald’s 25 жовтня відкрив ще п'ять закладів. Також ресторани відновили роботу в Тернополі та Борисполі.

Про це повідомили на офіційній сторінці мережі у Facebook.

Адреси відкритих МакДональдсів

Відвідувачі тепер зможуть у Тернополі прийти у заклади на вул. Гетьмана І. Мазепи, 30. У місті Бориспіль вже відкрито заклад на вул. Київський Шлях, 67.

McDonald’s у Києві відновив роботу ще п’ять закладів:

вул. Б. Хмельницького, 40/25;

вул. Берковецькій, 6д;

просп. Правди, 47;

вул. Миколи Лаврухіна, 4а;

пл. Вокзальній, 2.

Зазначається, що вже відвідувачі можуть скористатися усіма доступними способами замовлення, а саме скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експресвікнами чи заїхати на МакДрайв.

Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.

Наразі у столиці вже працює 32 заклади McDonald's.

Додамо, що усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.

У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.