ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу ще у двох містах

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 11:07
McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу ще у двох містах McDonald’s відновлює роботу ще у двох містах України (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві McDonald’s 25 жовтня відкрив ще п'ять закладів. Також ресторани відновили роботу в Тернополі та Борисполі.

Про це повідомили на офіційній сторінці мережі у Facebook.

Адреси відкритих МакДональдсів

Відвідувачі тепер зможуть у Тернополі прийти у заклади на вул. Гетьмана І. Мазепи, 30. У місті Бориспіль вже відкрито заклад на вул. Київський Шлях, 67.

McDonald’s у Києві відновив роботу ще п’ять закладів:

  • вул. Б. Хмельницького, 40/25;
  • вул. Берковецькій, 6д;
  • просп. Правди, 47;
  • вул. Миколи Лаврухіна, 4а;
  • пл. Вокзальній, 2.

Зазначається, що вже відвідувачі можуть скористатися усіма доступними способами замовлення, а саме скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експресвікнами чи заїхати на МакДрайв.

Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.

Наразі у столиці вже працює 32 заклади McDonald's.

Додамо, що усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.

У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.

Раніше ми повідомляли, що у Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку.

Читайте також, чому улюблений фаст-фуд так довго повертався в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдс McDonald’s