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У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 08:59
У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото) У Києві люди з ранку займають чергу у McDonald's (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 30 вересня McDonald's відкрив свої зали для клієнтів. Так, у перший день відновлення роботи кафе – потрапити туди було практично нереально, черги стояли аж до закриття. 1 жовтня ситуація не змінилася, люди займають собі місце під "маком" з 7-ої ранку, хоча він відкривається з 9-ої.

Фото ажіотажу рано-вранці опублікували в мережі.

У "мак" займають черги з ранку

Наприклад, у ТРЦ "Апрель" на Борщагівці 1 жовтня помічено величезний натовп людей о 7 ранку, які займають чергу, щоб потрапити до McDonald's.

У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)Черга у McDonald's на Борщагівці (фото: Київський рух)

А ось на цих фото ви можете побачити, що відбувалося біля "маків" 30 вересня - першого дня відновлення роботи всередині фаст-фуду.

Люди стояли в чергах до самого вечора.

У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)Люди стоять у черзі до "маку" біля метро "Житомирська (фото: соцмережі)

У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)Аншлаг у "маку" біля метро "Лева Толстого" (фото: соцмережі)

Де можна поїсти всередині

Нагадаємо, що минулого тижня "мак" заробив на доставку у 10 закладах мережі. Тепер вони відкриті клієнтам і всередині.

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

Час роботи ресторанів буде з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади на Західній Україні.

Тримайте докладну інструкцію про те,як і де замовити їжу з МакДональдса .

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