У Києві люди займають чергу у McDonald's з 7 ранку (фото)

У Києві 30 вересня McDonald's відкрив свої зали для клієнтів. Так, у перший день відновлення роботи кафе – потрапити туди було практично нереально, черги стояли аж до закриття. 1 жовтня ситуація не змінилася, люди займають собі місце під "маком" з 7-ої ранку, хоча він відкривається з 9-ої.

У "мак" займають черги з ранку

Наприклад, у ТРЦ "Апрель" на Борщагівці 1 жовтня помічено величезний натовп людей о 7 ранку, які займають чергу, щоб потрапити до McDonald's.

Черга у McDonald's на Борщагівці (фото: Київський рух)

А ось на цих фото ви можете побачити, що відбувалося біля "маків" 30 вересня - першого дня відновлення роботи всередині фаст-фуду.

Люди стояли в чергах до самого вечора.

Люди стоять у черзі до "маку" біля метро "Житомирська (фото: соцмережі)

Аншлаг у "маку" біля метро "Лева Толстого" (фото: соцмережі)

Де можна поїсти всередині

Нагадаємо, що минулого тижня "мак" заробив на доставку у 10 закладах мережі. Тепер вони відкриті клієнтам і всередині.

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

Час роботи ресторанів буде з 9:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться. Надалі компанія планує відкривати заклади на Західній Україні.