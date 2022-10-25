McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновил работу еще в двух городах
В Киеве McDonald's 25 октября открыл еще пять заведений. Также рестораны возобновили работу в Тернополе и Борисполе.
Об этом сообщили на официальной странице сети Facebook.
Адреса открытых МакДональдсов
Посетители теперь смогут в Тернополе прийти в заведения на ул. Гетьмана И. Мазепы, 30. В Борисполе уже открыто заведение на ул. Киевский Шлях, 67
McDonald's в Киеве возобновил работу еще пять заведений:
- ул. Б. Хмельницкого, 40/25;
- ул. Берковецкой, 6д;
- просп. Правды, 47;
- ул. Николая Лаврухина, 4а;
- пл. Вокзальной, 2.
Отмечается, что посетители могут воспользоваться всеми доступными способами заказа, а именно отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв.
Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу доставки во избежание скоплений или очередей при открытии.
В настоящее время в столице уже работает 32 заведения McDonald's.
Добавим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00, а на время воздушной тревоги закрываются и просят посетителей пройти до ближайших укрытий.
В случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать.
Ранее мы сообщали, что в Киеве люди занимают очередь в McDonald's с 7 утра.
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