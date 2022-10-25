McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновил работу еще в двух городах

В Киеве McDonald's 25 октября открыл еще пять заведений. Также рестораны возобновили работу в Тернополе и Борисполе.

Об этом сообщили на официальной странице сети Facebook.

Адреса открытых МакДональдсов

Посетители теперь смогут в Тернополе прийти в заведения на ул. Гетьмана И. Мазепы, 30. В Борисполе уже открыто заведение на ул. Киевский Шлях, 67

McDonald's в Киеве возобновил работу еще пять заведений:

ул. Б. Хмельницкого, 40/25;

ул. Берковецкой, 6д;

просп. Правды, 47;

ул. Николая Лаврухина, 4а;

пл. Вокзальной, 2.

Отмечается, что посетители могут воспользоваться всеми доступными способами заказа, а именно отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв.

Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу доставки во избежание скоплений или очередей при открытии.

В настоящее время в столице уже работает 32 заведения McDonald's.

Добавим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00, а на время воздушной тревоги закрываются и просят посетителей пройти до ближайших укрытий.

В случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать.