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McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновил работу еще в двух городах

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Вторник 25 октября 2022 11:07
McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновил работу еще в двух городах McDonald's возобновляет работу еще в двух городах Украины (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве McDonald's 25 октября открыл еще пять заведений. Также рестораны возобновили работу в Тернополе и Борисполе.

Об этом сообщили на официальной странице сети Facebook.

Адреса открытых МакДональдсов

Посетители теперь смогут в Тернополе прийти в заведения на ул. Гетьмана И. Мазепы, 30. В Борисполе уже открыто заведение на ул. Киевский Шлях, 67

McDonald's в Киеве возобновил работу еще пять заведений:

  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25;
  • ул. Берковецкой, 6д;
  • просп. Правды, 47;
  • ул. Николая Лаврухина, 4а;
  • пл. Вокзальной, 2.

Отмечается, что посетители могут воспользоваться всеми доступными способами заказа, а именно отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв.

Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу доставки во избежание скоплений или очередей при открытии.

В настоящее время в столице уже работает 32 заведения McDonald's.

Добавим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00, а на время воздушной тревоги закрываются и просят посетителей пройти до ближайших укрытий.

В случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать.

Ранее мы сообщали, что в Киеве люди занимают очередь в McDonald's с 7 утра.

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МакДональдс McDonald’s