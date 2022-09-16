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В McDonald's сделали очень важное заявление про открытие ресторанов в Украине (видео)

Когда в Украине откроется МакДональдс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы с нетерпением ждут открытия любимого фастфуда - МакДональдс. И скоро он распахнет свои двери для клиентов. Уже сейчас в сети вовсю готовятся к открытию.

Об этом и рассказали на официальной странице МакДональдс в Facebook.

О чем рассказали в МакДональдс

В "маке" оповестили украинцев, что сейчас идет активная подготовка к открытию. Там убирают, чистят оборудование, моют залы и проверяют, чтобы всего всем хватило.

"Знаем, что ты нас очень ждешь, как и мы тебя. Чтобы все было идеально, мы тщательно готовимся к нашей встрече! Мы убираем наши рестораны, чистим оборудование, моем залы, проверяем, чтобы все работало и было в достаточном количестве", - сказано в заявлении компании.

Что делают для клиентов в "маке"

Клиентам еще раз напомнили, что в сети заботятся о здоровье своих сотрудников и побуждают их вовремя проходить медицинские осмотры.

Также сотрудники ресторанов моют руки с антибактериальным мылом и меняют перчатки по меньшей мере раз в час.

В кафе обрабатывают поверхности и оборудование дезинфектором.

Поверхности в МакДональдс несколько раз в течение дня и тщательно вымывают оборудование, а каждую ночь проводится генеральная уборка.

Когда откроются "маки"

Напомним, что ранее появилась информация, что некоторые МакДональдсы в Киеве заработают с 20 сентября.

При этом вначале это будут рестораны, расположенные на Левом берегу, а именно:

  • около станции метро "Харьковская",
  • на Дарницкой площади,
  • возле подземки на "Осокорках".

Как мы ранее писали, в Киеве рестораны McDonald's активно готовят к открытию.

Ранее мы рассказывали сколько ресторанов МакДональдз в мире, а где "маков" нет вообще.

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МакДональдз