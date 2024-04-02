McDonald's назвав найпопулярніший ресторан в Україні

У McDonald's розповіли, який ресторан мережі українці відвідують найчастіше.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на коментар гендиректора компанії в Україні, Чехії та Словаччині Юлії Бадрітдінової виданню "Укрінформ".
Найвідвідуванішим закладом мережі наразі залишається ресторан на Вокзальній площі у столиці.
При цьому, наголошує Юлія, в цілому по країні зараз міряти цей показник не варто, "тому що тривалість роботи ресторанів різна через різну кількість і тривалість повітряних тривог, відповідно, ці дані не зовсім репрезентативні".
Також серед найпопулярніших - заклади на Хрещатику та Лук'янівці, які користуються великою популярністю серед киян і гостей міста.
McDonald's на Хрещатику та Лук'янівській площі теж відвідують багато людей (колаж: РБК-Україна)
Додамо, що McDonald's біля Центрального залізничного вокзалу кілька років входив у топ-3 ресторанів у світі за кількістю відвідувачів.
McDonald's біля Центрального залізничного вокзалу - один із найвідвідуваніших у світі (фото: ukraine.mcdonalds.ua)
Нагадаємо, раніше ми писали, що McDonald's відкриє нові ресторани в Ужгороді та Чернівцях. В цілому ж у 2024 році в нашій країні планується відкриття щонайменше шести нових "маків". Зокрема, акцент робитиметься й на містах-сателітах Києва.
Також ми писали, що McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера і чи зміниться щось для українців.