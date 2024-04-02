McDonald's назвал самый популярный ресторан в Украине

В McDonald's рассказали, какой ресторан сети украинцы посещают чаще всего.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий гендиректора компании в Украине, Чехии и Словакии Юлии Бадритдиновой изданию "Укринформ".
Самым посещаемым заведением сети сегодня остается ресторан на Вокзальной площади в столице.
При этом, отмечает Юлия, в целом по стране сейчас мерить этот показатель не стоит, "так как продолжительность работы ресторанов разная из-за разного количества и продолжительности воздушных тревог, соответственно, эти данные не совсем репрезентативны".
Среди самых популярных - заведения на Крещатике и Лукьяновке, которые пользуются большой популярностью среди киевлян и гостей города.
McDonald's на Крещатике и Лукьяновской площади тоже посещают многие (коллаж: РБК-Украина)
Добавим, что McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала несколько лет входил в топ-3 ресторанов мира по количеству посетителей.
McDonald's возле Центрального железнодорожного вокзала - один из самых посещаемых в мире (фото: ukraine.mcdonalds.ua)
Напомним, ранее мы писали, что McDonald's откроет новые рестораны в Ужгороде и Черновцах. В целом же в 2024 году в нашей стране планируется открытие не менее шести новых "маков". В частности, акцент будет делаться и на городах-сателлитах Киева.
Также мы писали, что McDonald's "модернизирует" рецепт легендарного бургера и изменится ли что-нибудь для украинцев.