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McDonald's планує відкрити ресторани в Ужгороді та Чернівцях: що відомо

Вівторок 26 березня 2024 12:54
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McDonald's планує відкрити ресторани в Ужгороді та Чернівцях: що відомо Нові McDonald's відкриють в Ужгороді та Чернівцях (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Одна з найбільших мереж закладів швидкого харчування - McDonald's - планує відкрити нові ресторани в Ужгороді та Чернівцях.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-брифінг компанії в Києві розповідає, що відомо про плани McDonald's на цей рік.

Скільки нових ресторанів McDonald's відкриють

За словами генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлії Бадрітдінової, Ужгород та Чернівці - єдині обласні міста, де нині немає McDonald's.

"Ми плануємо закрити цей гештальт та відкрити нові ресторани у двох обласних центрах - на Закарпатті та у Чернівецькій області", - зауважила вона.

В цілому ж у 2024 році в Україні планують відкрити щонайменше шість нових ресторанів McDonald's.

"Плануємо розвиватися й у сателітах Києва", - додала гендиректорка.

Діяльність McDonald's на тлі війни

Згідно з інформацією на сайті компанії, з першого дня повномасштабної війни в Україні на потреби населення було передано понад 700 тонн продукції на понад 130 млн гривень.

Працівники McDonald's започаткували програми підтримки сімей і лікарень, які постраждали через війну, а також активно волонтерять у межах програм фундації "Дім Рональда МакДональда".

Бадрітдінова зазначила, що впродовж 2023 року McDonald's інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів близько 1 млрд гривень.

Всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав з головного офісу.

Згідно з підрахунками експертів, минулого року в McDonald's Ukraine були близько 85 млн візитів - 70% відвідувачів від довоєнного показника.

CEO компанії уточнила, що це - близько 7 млн клієнтів на місяць.

Амбіційні плани McDonald's

"Ми беремо на себе зобов'язання, що забезпечать підтримку наших громад у складний час тепер і в майбутньому. Ми працюємо, аби потішити українців улюбленими стравами, аби підтримати наших працівників і партнерів, аби працювати, щоб сплачувати податки й підтримувати економіку країни", - наголосили на сайті компанії.

Уточнюється, що McDonald's продовжує зосереджувати свої зусилля на чотирьох основних напрямах:

  • якість їжі й джерела постачання
  • збереження нашої планети
  • підтримка громад
  • робочі місця, рівність та розширення можливостей

Нагадаємо, раніше McDonald's випустив серіал про роботу у своїх закладах.

Крім того, ми розповідали, як McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера.

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Чернівці Ужгород McDonald's
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