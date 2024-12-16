Мазурики з індички: рецепт соковитих котлет у хрусткій паніровці

Що треба для мазуриків

Для того, щоб приготувати котлети мазурики, необхідні такі продукти:

індиче філе - 700 г

яйце - 2 шт.

сир твердий - 150 г

масло - 50 г

олія - для смаження

сіль - до смаку

перець - до смаку

сухарі панірувальні - 5-6 ст. л.

Як готувати мазурики

Щоб приготувати мазурики, краще зробити фарш самостійно. Для цього індиче філе потрібно ретельно промити та обсушити, зрізати шкірки та сухожилля.

Наріжте м'ясо на невеликі шматки та пропустіть через найдрібніше сито м'ясорубки. Якщо такого сита немає, можна перемолоти фарш ще раз. Тоді котлети будуть ніжнішими.

Сир надає котлетам соковитості та допомагає виробам краще тримати форму. Натріть сир на великій терці та додайте до фаршу.

З чого готували мазурики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Оскільки індиче м'ясо доволі сухе, рекомендують додати до фаршу масло. Його потрібно заздалегідь дістати з холодильника або підігріти в мікрохвильовці.

Разом з м'яким маслом додайте яйця, сіль та перець до смаку. Ретельно вимішайте фарш до однорідної консистенції.

Розігрійте на пательні олію, а тим часом сформуйте з фаршу мазурики. Щоб маса не липла до рук, долоні можна змочити холодною водою або злегка охолодити фарш в холодильнику.

На одну котлету потрібно 1-2 ст. л. фаршу - з нього потрібно зробити довгасту котлетку, яку треба обваляти в сухарях.

Як готувати мазурики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Обсмажте мазурики в достатній кількості розігрітої олії, до золотавої скоринки з кожного боку. На це потрібно приблизно 5-6 хвилин, важливо не пересмажити мазурики.

Найкращим гарніром до мазуриків є деруни або відварена картопля з кропом чи солоними огірками, які чудово доповнюють смак індичих котлет.