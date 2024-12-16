Мазурики из индейки: рецепт сочных котлет в хрустящей панировке

Что нужно для мазуриков

Для того, чтобы приготовить котлеты мазурики, необходимы такие продукты:

индюшиное филе - 700 г

яйцо - 2 шт.

сыр твердый - 150 г

сливочное масло - 50 г

растительное масло - для жарки

соль - по вкусу

перец - по вкусу

сухари панировочные - 5-6 ст. л.

Как готовить мазурики

Чтобы приготовить мазурики, лучше сделать фарш самостоятельно. Для этого индюшиное филе нужно тщательно промыть и обсушить, срезать шкурки и сухожилия.

Нарежьте мясо на небольшие куски и пропустите через самое мелкое сито мясорубки. Если такого сита нет, можно перемолоть фарш еще раз. Тогда котлеты будут более нежными.

Сыр придает котлетам сочности и помогает изделиям лучше держать форму. Натрите сыр на крупной терке и добавьте к фаршу.

Из чего готовили мазурики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поскольку индюшиное мясо довольно сухое, рекомендуют добавить в фарш сливочное масло. Его нужно заранее достать из холодильника или подогреть в микроволновке.

Вместе с мягким маслом добавьте яйца, соль и перец по вкусу. Тщательно вымешайте фарш до однородной консистенции.

Разогрейте на сковороде растительное масло, а тем временем сформируйте из фарша мазурики. Чтобы масса не липла к рукам, ладони можно смочить холодной водой или слегка охладить фарш в холодильнике.

На одну котлету нужно 1-2 ст. л. фарша - из него нужно сделать продолговатую котлетку, которую надо обвалять в сухарях.

Как готовить мазурики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Обжарьте мазурики в достаточном количестве разогретого масла, до золотистой корочки с каждой стороны. На это нужно примерно 5-6 минут, важно не пережарить мазурики.

Лучшим гарниром к мазурикам являются деруны или отварной картофель с укропом или солеными огурцами, которые прекрасно дополняют вкус индюшиных котлет.