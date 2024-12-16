Мазурики из индейки: рецепт сочных котлет в хрустящей панировке

Мазурики - разновидность украинских котлет продолговатой формы, которые готовились в некоторых регионах Украины. Из-за того, что для приготовления мазуриков используется индюшиный фарш, котлеты считаются блюдом современной кухни.
О том, как готовить мазурики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того, чтобы приготовить котлеты мазурики, необходимы такие продукты:
Чтобы приготовить мазурики, лучше сделать фарш самостоятельно. Для этого индюшиное филе нужно тщательно промыть и обсушить, срезать шкурки и сухожилия.
Нарежьте мясо на небольшие куски и пропустите через самое мелкое сито мясорубки. Если такого сита нет, можно перемолоть фарш еще раз. Тогда котлеты будут более нежными.
Сыр придает котлетам сочности и помогает изделиям лучше держать форму. Натрите сыр на крупной терке и добавьте к фаршу.
Из чего готовили мазурики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Поскольку индюшиное мясо довольно сухое, рекомендуют добавить в фарш сливочное масло. Его нужно заранее достать из холодильника или подогреть в микроволновке.
Вместе с мягким маслом добавьте яйца, соль и перец по вкусу. Тщательно вымешайте фарш до однородной консистенции.
Разогрейте на сковороде растительное масло, а тем временем сформируйте из фарша мазурики. Чтобы масса не липла к рукам, ладони можно смочить холодной водой или слегка охладить фарш в холодильнике.
На одну котлету нужно 1-2 ст. л. фарша - из него нужно сделать продолговатую котлетку, которую надо обвалять в сухарях.
Как готовить мазурики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Обжарьте мазурики в достаточном количестве разогретого масла, до золотистой корочки с каждой стороны. На это нужно примерно 5-6 минут, важно не пережарить мазурики.
Лучшим гарниром к мазурикам являются деруны или отварной картофель с укропом или солеными огурцами, которые прекрасно дополняют вкус индюшиных котлет.
Кстати, ранее мы писали о том, как готовить картофельную запеканку со сливочным соусом.
Кроме этого, рассказывали три простых рецепта блюд из свинины для ежедневного или праздничного стола