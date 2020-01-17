"Мажорные" автономера: что выбирают украинцы и сколько стоит оригинальность

В Украине водители могут получать индивидуальные номерные знаки, и воспользоваться такой возможностью успели за год более 4 тысяч автовладельцев. Услуга даже стала полностью электронной, и новые "мажорные" знаки рассылают почтовыми посылками в любые точки страны.

Каждый желающий за определенную сумму может заменить свои обычные номера на особенные. На номерном знаке стандартных размеров могут нанести комбинацию цифр, слово или комбинацию букв. Стоимость услуг зависит от "крутости" комбинации.

Так, на сайте Главного сервисного центра МВД работает сервис, с помощью которого можно легко проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр. Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, группируются по следующим комбинациями:

Комбинации четырех одинаковых цифр - 30 тыс. грн;

Последовательные комбинации от 0001 до 0009 - 30 тыс. грн;

Три одинаковые цифры подряд (например 0777) - 10 тыс. грн;

Две последовательные пары одинаковых цифр (например 1122) - 10 тыс. грн;

Комбинации 0123 и 1234 - 10 тыс. грн;

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например 0032) - 8 тыс. грн;

Три одинаковые цифры не подряд (например 7077) - 4 тыс. грн;

Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например 1221; 1212) - 4 тыс. грн.

И вот в течение 2019 года было оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков, рассказали в Центре. Как передает УНН, в МВД назвали самые необычные знаки, которые пожелали украинцы для своих авто:

ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗИМ, СЕРЕГА, КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Некоторые заказали англоязычные: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Кроме того, были созданы нестандартные цифровые комбинации в номерных знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888.

А еще кое-кто захотел для своего "железного коня" номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

Обычно индивидуальные знаки делают до 1 месяца после того, как получают от заказчика экземпляр макета.

Индивидуальные автономера в Украине - сколько стоит услуга (Фото: скрин hsc.gov.ua)