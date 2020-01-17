"Мажорні" автономери: що обирають українці та скільки коштує оригінальність

Індивідуальні номерні знаки для авто купили за рік більше 4 тисяч водіїв
В Україні водії можуть отримувати індивідуальні номерні знаки, і скористатися такою можливістю встигли за рік понад 4 тисячі автовласників. Послуга навіть стала повністю електронною, й нові "мажорні" знаки розсилають поштовими посилками в будь-які точки країни.
Кожен бажаючий за певну суму може замінити свої звичайні номери на особливі. На номерному знаку стандартних розмірів можуть нанести комбінацію цифр, слово або комбінацію букв. Вартість послуг залежить від "крутості" комбінації.
Так, на сайті Головного сервісного центру МВС працює сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити вартість номерного знака з бажаною комбінацією цифр. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, групуються за такими комбінаціями:
І ось протягом 2019 року було оформлено 4225 комплектів індивідуальних номерних знаків, розповіли в Центрі. Як передає УНН, у МВС назвали найнезвичайніші знаки, які побажали українці для своїх авто:
ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗІМ, СЕРЕГА, КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.
Деякі замовили англомовні: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.
Крім того, були створені нестандартні цифрові комбінації в номерних знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888.
А ще дехто захотів для свого "залізного коня" номерні знаки з малюнками, зокрема, равликом, бджолою і смайликом.
Зазвичай індивідуальні знаки роблять до 1 місяця після того, як отримують від замовника примірник макета.
Індивідуальні автономери в Україні - скільки коштує послуга (Фото: скрін hsc.gov.ua)