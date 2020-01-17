"Мажорні" автономери: що обирають українці та скільки коштує оригінальність

В Україні водії можуть отримувати індивідуальні номерні знаки, і скористатися такою можливістю встигли за рік понад 4 тисячі автовласників. Послуга навіть стала повністю електронною, й нові "мажорні" знаки розсилають поштовими посилками в будь-які точки країни.

Кожен бажаючий за певну суму може замінити свої звичайні номери на особливі. На номерному знаку стандартних розмірів можуть нанести комбінацію цифр, слово або комбінацію букв. Вартість послуг залежить від "крутості" комбінації.

Так, на сайті Головного сервісного центру МВС працює сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити вартість номерного знака з бажаною комбінацією цифр. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, групуються за такими комбінаціями:

Комбінації чотирьох однакових цифр - 30 тис. грн;

Послідовні комбінації від 0001 до 0009 - 30 тис. грн;

Три однакові цифри підряд (наприклад 0777) - 10 тис. грн;

Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад 1122) - 10 тис. грн;

Комбінації 0123 і 1234 - 10 тис. грн;

Комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад 0032) - 8 тис. грн;

Три однакові цифри не підряд (наприклад 7077) - 4 тис. грн;

Комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша і четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад 1221; 1212) - 4 тис. грн.

І ось протягом 2019 року було оформлено 4225 комплектів індивідуальних номерних знаків, розповіли в Центрі. Як передає УНН, у МВС назвали найнезвичайніші знаки, які побажали українці для своїх авто:

ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗІМ, СЕРЕГА, КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Деякі замовили англомовні: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Крім того, були створені нестандартні цифрові комбінації в номерних знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888.

А ще дехто захотів для свого "залізного коня" номерні знаки з малюнками, зокрема, равликом, бджолою і смайликом.

Зазвичай індивідуальні знаки роблять до 1 місяця після того, як отримують від замовника примірник макета.

Індивідуальні автономери в Україні - скільки коштує послуга (Фото: скрін hsc.gov.ua)