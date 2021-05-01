"Мажор" устроил смертельное ДТП в Киеве: всплыли неожиданные подробности (видео, фото)

Он уточнил, что 26-летний виновник ночной аварии на бульваре Леси Украинки в столице Павел Б., которая стоила жизни его 18-летней пассажирке, 20 апреля 2020 года под Винницей попался на пьяной езде.

"Патрульные сделали свое дело. А вот суд - нет. Судья Винницкой городского суда, Ковбаса Юрий Петрович, не нашел за три месяца времени рассмотреть административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает закон", - отметил Геращенко.

Замминистра допускает, что в результате "такой вопиющей безнаказанности" молодой человек снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело этой ночью к гибели 18-летней Александры.

Также он прокомментировал информацию в сети о том, что Павел Б. на самом деле является внуком экс-главы МВД Николая Белоконя, не подтвердив, но и не опровергнув такое родство.

"Он должен получить то, что заслужил - длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека", - подчеркнул Геращенко.

По данным полиции, водитель "Infinity G25" с двумя девушками 18 и 19 лет в салоне пытался скрыться от преследования патрульных, которые требовали от него остановиться из-за нарушения ПДД. Но тот утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб.

Находящаяся в авто 18-летняя Александра З. погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17-ю больницу. Павел находится под охраной правоохранителей - он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян.

Геращенко опубликовал видео с фрагментом преследования патрульными авто нарушителя за минуту до трагедии.

Видео: В Киеве пьяный водитель Infinity, убегая от преследования полиции, устроил смертельное ДТП

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

В сети появилось фото водителя - виновника ночного ДТП с 18-летней жертвой. Снимок опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Молодой человек снят в больнице. Также был показан результат его задувки на приборе Драгер - 1,41.

В Киеве пьяный водитель совершил смертельное ДТП, в котором погибла девушка (фото: Варта Голосієва / facebook.com/KyivOperativ)

Видео: В центре Киева пьяный водитель Infinity устроил смертельную аварию