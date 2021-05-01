"Мажор" влаштував смертельну ДТП у Києві: спливли несподівані подробиці (відео, фото)

Він уточнив, що 26-річний винуватець нічної аварії на бульварі Лесі Українки в столиці Павло Б., яка коштувала життя його 18-річній пасажирці, 20 квітня 2020 року під Вінницею попався на п'яній їзді.

"Патрульні зробили свою справу. А ось суд - ні. Суддя Вінницької міського суду, Ковбаса Юрій Петрович, не знайшов за три місяці часу розглянути адміністративний протокол, оштрафувати Павла Б. на 10 200 гривень і позбавити його прав на рік, як це наказує закон", - зазначив Геращенко.

Заступник міністра допускає, що в результаті "такої кричущої безкарності" молодий чоловік знову і знову сідав за кермо п'яним, що в підсумку і призвело цієї ночі до загибелі 18-річної Олександри.

Також він прокоментував інформацію в мережі про те, що Павло Б. насправді є онуком екс-глави МВС Миколи Білоконя, не підтвердивши, але і не спростувавши такі родинні зв'язки.

"Він повинен отримати те, що заслужив - тривалий термін позбавлення волі за позбавлення життя іншої людини", - наголосив Геращенко.

За даними поліції, водій "Infinity G25" з двома дівчинами 18 і 19 років в салоні намагався втекти від переслідування патрульних, які вимагали від нього зупинитися через порушення ПДР. Але той втопив педаль газу в підлогу і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався в стовп.

18-річна Олександра З., яка знаходиться в авто, загинула на місці. 19-річна Марія разом з водієм госпіталізована до 17-ї лікарні. Павло перебуває під охороною правоохоронців - його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Перевірка водія на алкоголь показала, що він був п'яний.

Геращенко опублікував відео з фрагментом переслідування патрульними авто порушника за хвилину до трагедії.

Відео: у Києві п'яний водій Infinity, тікаючи від переслідування поліції, влаштував смертельну ДТП

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же строк.

У мережі з'явилося фото водія-винуватця нічної ДТП з 18-річною жертвою. Знімок опублікований на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Молодий чоловік знятий в лікарні. Також був показаний результат його задувки на приладі Драгер - 1,41.

У Києві п'яний водій скоїв смертельну ДТП, в якій загинула дівчина (фото: Варта Голосієва / facebook.com/KyivOperativ)

Відео: у центрі Києва п'яний водій Infinity влаштував смертельну аварію