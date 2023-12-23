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"Майже втрачала свідомість". Українська акторка згадала, як тікала з Росії

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Любава Грєшнова згадала, як на початку повномасштабного вторгнення РФ втікала з Москви разом із чоловіком, актором Михайлом Пшеничним, та сином.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для OBOZ.UA.

Як Любава Грєшнова втікала з Москви

Артистка розповіла, що у перші дні великої війни майже всі напрямки закрилися, літаки курсували лише у Туреччину та Єгипет, і квитки коштували фантастичні гроші. 

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"Було дуже страшно... Ми спочатку придбали квитки, де потрібно було проходити пішохідний кордон через Литву, але я в останній момент злякалася, бо там, як розповідали, влаштовували дуже довгі перевірки й допити. Я знаю точно, не змогла б збрехати, що їду просто подорожувати", - поділилася знаменитість.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"Знаєте, я інколи думаю: як там взагалі могли наші залишитися? Людині з українським паспортом там дуже непросто. Ми взяли квитки до Єгипту. По дорозі в аеропорт нас зупинила патрульна машина, хотіли забрати у відділення, коли побачили українські паспорти, але відпустили", - додала вона.

За словами Любави, в аеропорту вона від страху ледь не втратила свідомість, але вилетіти все-таки вдалося.

Шість днів сім’я перебувала в Єгипті, бо не було квитків до Варшави.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"І це був такий дисонанс - сиділа біля моря і дивилася всі підряд новини з України: все розбите, летять ракети. Як дуже погане кіно… Ми мали зв’язок з батьками, вони трималися. Залишилися на той час у підвалі нашого будинку одні", - згадала акторка.

"Вони могли ховатися лише там, бо інакше було не вижити. На Салтівці немає жодного неушкодженого будинку. Кожен дім - влучання, приліт, дірки. Російські війська зайшли в Харків саме через Салтівку, а наші їх звідти вибивали. На перехресті, де йшли запеклі бої, розташований наш дім", - підсумувала вона.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Зазначимо, Любава Грєшнова знімалася у багатьох популярних серіалах та фільмах.

Серед її головних робіт були ролі у таких картинах як "Поки живу, люблю", "Піти, щоб залишитися", "Переїзд", "Наречена мого друга" та багатьох інших.

Її чоловік - актор Михайло Пшеничний, з яким зірка познайомилася на зйомках фільму "Наречена мого друга".

У 2017 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.

Михайло Пшеничний із сином (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

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