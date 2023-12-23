RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Почти теряла сознание". Украинская актриса вспомнила, как бежала из России

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Любава Грешнова вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения РФ бежала из Москвы вместе с мужем, актером Михаилом Пшеничным, и сыном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды OBOZ.UA.

Как Любава Грешнова бежала из Москвы

Артистка рассказала, что в первые дни войны почти все направления закрылись, самолеты курсировали только в Турцию и Египет, и билеты стоили фантастические деньги.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"Было очень страшно... Мы сначала приобрели билеты, где нужно было проходить пешеходную границу через Литву, но я в последний момент испугалась, потому что там, как рассказывали, устраивали очень долгие проверки и допросы. Я знаю точно, не смогла бы соврать, что еду просто путешествовать", - поделилась знаменитость.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"Знаете, я иногда думаю: как там вообще могли наши остаться? Человеку с украинским паспортом там очень непросто. Мы взяли билеты в Египет. По дороге в аэропорт нас остановила патрульная машина, хотели забрать в отделение, когда увидели украинские паспорта, но отпустили" , - добавила она.

По словам Любавы, в аэропорту она от страха чуть не потеряла сознание, но вылететь все-таки удалось.

Шесть дней семья находилась в Египте, потому что не было билетов в Варшаву.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"И это был такой диссонанс - сидела у моря и смотрела все подряд новости из Украины: все разбито, летят ракеты. Как очень плохое кино... Мы имели связь с родителями, они держались. Остались в то время в подвале нашего дома одни", - вспомнила актриса.

"Они могли прятаться только там, потому что иначе было не выжить. На Салтовке нет ни одного неповрежденного дома. Каждый дом - попадание, прилет, дыры. Российские войска зашли в Харьков именно через Салтовку, а наши их оттуда выбивали. На перекрестке, где шли ожесточенные бои, находится наш дом", - подытожила она.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Отметим, Любава Грешнова снималась во многих популярных сериалах и фильмах.

Среди ее главных работ были роли в таких картинах как "Пока живу, люблю", "Уйти, чтобы остаться", "Переезд", "Невеста моего друга" и многих других.

Ее муж - актер Михаил Пшеничный, с которым звезда познакомилась на съемках фильма "Невеста моего друга".

В 2017 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Михаил Пшеничный с сыном (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Читайте РБК-Украина в Google News
акторказвезды шоу-бизнесаВойна России против Украины