Не просто листя. 7 корисних видів салату, які легко знайти в супермаркеті

Салат надає стравам яскравості та різноманітності, тому варто ретельно обирати зелень. Правильне листя може принести під час прийому їжі багато користі організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Найкорисніші види салату

Ромен

Дієтолог Емі Девіс розповів, що салат ромен багатий вітамінами А і К, а також фолієвою кислотою. З нього організм отримає багато води та помірну кількість клітковини та калію, що робить його розумним вибором для підтримки гідратації, а також здоров’я очей, кишечника, імунітету та серця.

М’який смак цього салату також може витримати майже будь-яку комбінацію смаків заправки.

Салат ромен (фото: wikipedia)

Баттерхед

Салат Баттерхед, який часто називають салатом Бостон відомий завдяки своїй ситній хрускітій та ніжній текстурі.

Цей салат містить калій і вітаміни А і С 2 . Як і в багатьох інших салатах, ви також можете знайти велику кількість води. Ці поживні речовини в поєднанні підтримують здоров’я серця, імунітету, очей і клітин, зберігаючи водний баланс організму.

Баттерхед (фото: Getty Images)

Айсберг

Салат айсберг відомий своїм високим вмістом води, але він також містить вітаміни А і К та задовільняє 40% щоденної потреби у вітаміні А , а також містить вражаючу кількість корисних для очей рослинних сполук лютеїну та зеаксантину.

Л истя айсберга настільки великі та товсті, що багато людей використовують їх замість хліба.

Немитий айсберг у поліетиленовому пакеті зберігається до двох тижнів. Він підходить для салатів, а також для нарізки і додавання в бутерброди і гамбургери.

Капуста Айсберг (фото: Getty Images)

Шпинат

Шпинат - це один з найбільш насичених поживними речовинами видів листової зелені, містить багато антиоксидантів і вітаміну К, а також вітамін А та фолієву кислоту.

Кулінарні застосування шпинату майже нескінченні. Його додають у салати та навіть смузі.

Рукола

Це зелень із перцем, яка багата вітаміном С, кальцієм і корисними для серця нітратами. В ній багато вітаміну А та рослинних сполук, які підтримують здоров’я очей, кісток, серця та імунної системи.

Руколу можна використовувати замість базиліка або як основу простого салату з лимоном, оливковою олією та тертим пармезаном.

Салат з руколою (фото: wikipedia)

Радиккьо

Це гіркий салат, легко впізнаваний за яскравим фіолетовим кольором. Цей салат може зберігатися в холодильнику кілька тижнів і підходить як для вживання в сирому вигляді, так і для приготування страв.

Салат багатий на калій, вітамін К і антоціани - група антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення та підтримують здоров’я мозку.

Радиккьо (фото: wikipedia)

Кейл

Містить високий вміст вітамінів К і С для покращення імунітету та лютеїн для здоров’я очей. Ви також знайдете значну кількість кальцію та калію в цій ситній зелені, що сприяє кращому здоров’ю кісток і серця.

Це ситна зелена капуста, тому її найкраще змастити оливковою олією та лимонним соком, щоб пом’якшити листя, перш ніж додавати в салати.