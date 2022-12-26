Мають бути у раціоні: лікар назвала список дешевих та корисних продуктів

Які продукти корисні та не дорогі

Лікар назвала 5 недорогих і корисних продуктів, які можуть бути постійними в раціоні людини.

Гарбуз

У ньому є багато вітамінів, до того ж він низькокалорійний.

За словами дієтолога, він на 90% складається з води і є джерелом клітковини, що сприяє регуляції апетиту.

1 чашка приготованого гарбуза (250 грам) містить:

49 ккал;

Вітамін А, С, Е, Д, РР, К, В2, калій, мідь, залізо та марганець.

Квашена капуста

Це один із кращих продуктів для схуднення. Її калорійність - 20 ккал на 100 грам.

Квашена капуста містить багато клітковини, вітаміни С, Р, К, кальцій, магній, залізо та калій. Також вона знижує холестерин.

Експерт каже, що вона є навіть більш корисною, ніж свіжий овоч, завдяки тому, що ще й відновлює баланс корисних бактерій в кишківнику.

Оселедець

Він містить велику кількість Омега-3, дуже корисний для серця і судин. Також є "рекордсменом" серед риб за вмістом вітаміну Д.

Оселедець містить корисні ліпідні сполуки, які зменшують скупчення жирових клітин в організмі та прискорюють обмінні процеси в організмі.

Пшоняна каша

Така каша містить велику кількість високоненасичених жирних кислот, які досить довго розщеплюються, що не викликає різких стрибків рівня цукру і дарує відчуття насичення. До того ж вона є низькокалорійною.

Кефір

В кефірі лактоза частково перероблена в молочну кислоту, тому він засвоюється легше, ніж молоко.

Також в нього містяться мільйони корисних бактерій. Окрім того, він чудово допомагає впоратися зі здуттям, нетравленням і закрепами.

Стакан кефіру допомагає перебити апетит у найважчий вечірній час, якщо ви худнете.