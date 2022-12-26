Должны быть в рационе: врач назвала список дешевых и полезных продуктов

Наиболее полезные продукты для человека необязательно должны быть экзотическими и дорогими. Питательные вещества можно получить из самых простых и совсем дорогих продуктов.

Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Светлана Павлюк в Instagram .

Какие продукты полезны и не дорогие

Врач назвала пять недорогих и полезных продуктов, которые могут быть постоянными в рационе человека.

Тыква

В ней много витаминов, к тому же она низкокалорийная.

По словам диетолога, она на 90% состоит из воды и является источником клетчатки, что способствует регуляции аппетита.

1 чашка приготовленной тыквы (250 грамм) содержит:

49 ккал;

Витамин А, С, Е, Д, РР, К, В2, калий, медь, железо и марганец.

Квашеная капуста

Это один из лучших продуктов для похудения. Ее калорийность - 20 ккал на 100 грамм.

Квашеная капуста содержит много клетчатки, витамины С, Р, К, кальций, магний, железо и калий. Также она снижает холестерин.

Эксперт говорит, что она даже более полезна, чем свежий овощ, благодаря тому, что еще и восстанавливает баланс полезных бактерий в кишечнике.

Сельдь

Он содержит большое количество омега-3, очень полезен для сердца и сосудов. Также является "рекордсменом" среди рыб по содержанию витамина Д.

Сельдь содержит полезные липидные соединения, которые уменьшают скопление жировых клеток в организме и ускоряют обменные процессы в организме.

Пшенная каша

Такая каша содержит большое количество высоконенасыщенных жирных кислот, которые достаточно долго расщепляются, что не вызывает резких скачков уровня сахара и дарит ощущение насыщения. К тому же она низкокалорийная.

Кефир

В кефире лактоза частично переработана в молочную кислоту, потому он усваивается легче, чем молоко.

Также в нем содержатся миллионы полезных бактерий. Кроме того, он прекрасно помогает справиться со вздутием, несварением и запорами.

Стакан кефира помогает перебить аппетит в самое тяжелое вечернее время, если вы худеете.