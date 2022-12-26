Должны быть в рационе: врач назвала список дешевых и полезных продуктов
Наиболее полезные продукты для человека необязательно должны быть экзотическими и дорогими. Питательные вещества можно получить из самых простых и совсем дорогих продуктов.
Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Светлана Павлюк в Instagram.
Какие продукты полезны и не дорогие
Врач назвала пять недорогих и полезных продуктов, которые могут быть постоянными в рационе человека.
Тыква
В ней много витаминов, к тому же она низкокалорийная.
По словам диетолога, она на 90% состоит из воды и является источником клетчатки, что способствует регуляции аппетита.
1 чашка приготовленной тыквы (250 грамм) содержит:
- 49 ккал;
- Витамин А, С, Е, Д, РР, К, В2, калий, медь, железо и марганец.
Квашеная капуста
Это один из лучших продуктов для похудения. Ее калорийность - 20 ккал на 100 грамм.
Квашеная капуста содержит много клетчатки, витамины С, Р, К, кальций, магний, железо и калий. Также она снижает холестерин.
Эксперт говорит, что она даже более полезна, чем свежий овощ, благодаря тому, что еще и восстанавливает баланс полезных бактерий в кишечнике.
Сельдь
Он содержит большое количество омега-3, очень полезен для сердца и сосудов. Также является "рекордсменом" среди рыб по содержанию витамина Д.
Сельдь содержит полезные липидные соединения, которые уменьшают скопление жировых клеток в организме и ускоряют обменные процессы в организме.
Пшенная каша
Такая каша содержит большое количество высоконенасыщенных жирных кислот, которые достаточно долго расщепляются, что не вызывает резких скачков уровня сахара и дарит ощущение насыщения. К тому же она низкокалорийная.
Кефир
В кефире лактоза частично переработана в молочную кислоту, потому он усваивается легче, чем молоко.
Также в нем содержатся миллионы полезных бактерий. Кроме того, он прекрасно помогает справиться со вздутием, несварением и запорами.
Стакан кефира помогает перебить аппетит в самое тяжелое вечернее время, если вы худеете.
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