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"Маю витримати тривалий період обережності". Положинський переніс дві операції

Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з початку повномасштабної війни захищає країну, днями налякав фоловерів світлиною під крапельницею. Зʼясувалося, що він переніс декілька операцій.

Про це піше РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.

Деталі

У соцмережах артист розповів про своє самопочуття після хірургічного втручання.

"На цей момент це моє останнє фото в окулярах для покращення зору. І я дуже сподіваюся, що такі окуляри мені більше ніколи не будуть потрібними. Цього тижня я зробив дві операції", - повідомив Олександр.

"Операції пройшли чудово, виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися до того, тепер маю витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності", - додав він.

Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Положинський також розповів про свою програму на Армії FM, премʼєра якої відбудеться вже 1 квітня.

"Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною. Сподіваюся на вашу підтримку та взаємодію у створенні цієї програми - дуже буде потрібен зворотній звʼязок",- поділився екслідер гурту "Тартак".

За задумом, каже захисник, програма виходитиме ввечері о 20:00, з понеділка по пʼятницю включно, і триватиме дві години.

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Війна в УкраїніАлександр Положинский